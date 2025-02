Ovaj čaj je prirodni pesticid, snižava pritisak i šećer, pomaže u mršavljenju: Ali ne mogu da ga piju svi

Ako težite zdravoj ishrani, verovatno ste već uvrstili ekstra devičansko maslinovo ulje u svoj jelovnik, kako zbog njegovog ukusa, tako i zbog dobro poznatih efekata na zdravlje – ima antiinflamatorno dejstvo, snažan je antioksidans i štiti ćelije od oštećenja, štiti krvne sudove i srce, smanjuje rizik od razvoja dijabetesa itd. Međutim, kao i plodovi masline, i njeni listovi mogu doprineti zdravlju.

Osušeni, duguljasti, srebrnozeleni listovi masline tradicionalno se koriste na Mediteranu za pravljenje čaja prijatnog, blago gorkog ukusa, koji je bogatiji antioksidansima od zelenog čaja, a ne sadrži kofein. Većina njih su polifenoli, biljna jedinjenja odgovorna za rast biljaka, pigmentaciju, odbranu od patogenih organizama…, koji kod ljudi, pokazuju istraživanja, igraju ulogu u prevenciji raznih teških bolesti.

Najjači trio

Najzastupljeniji i najsnažniji antioksidansi u listu masline su oleuropein, hidroksitirosol i tirozol. Zajedno sa drugim antioksidansima pomažu telu da se odupre bolestima, ali i da spreči prevremeno starenje. Oleuropein je jedinjenje koje se nalazi samo u maslini, tačnije u njenim plodovima, semenkama i listovima. Naziva se prirodnim pesticidom jer štiti organizam od virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija. Pored toga, ima antiinflamatorni efekat.

Hidroksitirosol se smatra jednim od najmoćnijih prirodnih antioksidanata poznatih do sada, dvostruko jačim i više od antioksidanata iz zelenog čaja. Najpoznatiji je po izuzetno snažnom delovanju u neutralisanju slobodnih radikala, nestabilnih jedinjenja koja oštećuju ćelije. Prisutan je u velikim količinama i u visokom kvalitetu u listovima masline, kao iu ekstra djevičanskim maslinovim uljima i prirodno sušenim stolnim maslinama. Jedinjenje tirozol takođe snažno pomaže ćelijama ljudskog tela da se oporave od oštećenja izazvanih oksidacijom.

Zahvaljujući takvim borcima, čaj od listova masline i njihov ekstrakt mogu imati višestruke pozitivne efekte na zdravlje. Ovo su najvažnije prednosti.

• Bolje kardiovaskularno zdravlje

Istraživanja pokazuju da ekstrakt lista masline pomaže u sprečavanju taloženja LDL (tzv. lošeg) holesterola na zidovima arterija. Ovo opušta arterije i pomaže u poboljšanju cirkulacije krvi i snižavanju krvnog pritiska, smanjujući rizik od kardiovaskularnih bolesti. Studije na pacovima su pokazale da je ekstrakt lista masline efikasan i kao pomoć u uspostavljanju normalnog srčanog ritma u slučaju aritmija, ali istraživanja na ljudima nedostaju.

• Manji rizik od dijabetesa

Antioksidansi u listu masline mogu sniziti nivo šećera u krvi i održati zdrav nivo šećera u krvi. Zbog ovog efekta, oni pomažu i u prevenciji i u lečenju dijabetesa. Istraživanja pokazuju da uzimanje ekstrakta listova masline može ublažiti insulinsku rezistenciju, jedan od najjačih faktora rizika za razvoj dijabetesa.

• Jači imuni sistem

Sastojci iz lista masline učestvuju u održavanju i jačanju imuniteta. Pre svega zahvaljujući oleuropeinu, oni imaju sposobnost da napadaju i neutrališu viruse (uključujući virus herpesa) i bakterije i smanjuju težinu i trajanje infekcija gornjih disajnih puteva. Oni su i protiv gljivica, tj. može zaustaviti proces reprodukcije ovih patogena.

Poznata su i antiinflamatorna svojstva antioksidanata iz listova masline i njihovo učešće u održavanju normalnog obnavljanja oštećene DNK. Neke studije pokazuju da mogu pomoći u zaustavljanju rasta ćelija raka, kao što su rak jetre, dojke i prostate.

• Kontrola telesne težine

Rane studije pokazuju da oleuropein iz maslinovog lista sprečava neželjeno povećanje telesne težine i smanjuje rizik od gojaznosti. U laboratorijskim testovima, ovo jedinjenje je smanjilo telesnu masnoću i akumulaciju telesne mase kod životinja koje su hranjene hranom sa visokim sadržajem masti, uključujući holesterol. Takođe je pomogao da se smanji unos hrane, što pokazuje da može igrati ulogu u kontroli apetita i sprečavanju prejedanja.

Štaviše, suzbijanjem dejstva slobodnih radikala, čaj i ekstrakt listova zelene masline pomažu u sprečavanju preranog starenja. Popravljaju raspoloženje i podižu nivo energije u slučaju hroničnog umora, ublažavaju alergije, grčeve mišića itd.

Da li svi mogu da ga piju?

Uopšteno govoreći, čaj od listova masline smatra se bezbednim, ali ponekad se mogu javiti blagi neželjeni efekti, uključujući kašalj, vrtoglavicu, bol u stomaku i glavobolju. Ljudi alergični na polen masline mogu biti alergični i na listove masline.

Pošto čaj i ekstrakt lista masline mogu značajno da snize krvni pritisak i vrednosti šećera u krvi, osobe sa niskim krvnim pritiskom i šećerom treba da se konsultuju sa lekarom pre konzumiranja. Isto važi i za one koji uzimaju lekove za krvni pritisak i dijabetes, kao i za osobe sa oboljenjem bubrega.

Za savršenu šoljicu čaja

Prokuhajte željenu količinu vode, ostavite da se malo ohladi, pa prelijte preko listova. Time se izbegava oštećenje fitokemikalija ključalom vodom, a poboljšava se i ukus čaja. Ako se listovi dugo namaču u vodi, napitak će biti jači, tamnije boje i intenzivnijeg ukusa, jer će sadržati više lekovitih sastojaka rastvorljivih u vodi. U čaj od listova masline možete dodati med, limun, mleko, cimet, pepermint ili cvetove lavande po ukusu. Možete ga ohladiti i čuvati u frižideru do dva dana.

Ne postoje zvanične preporuke za unos čaja i ekstrakta listova masline, ali istraživanja pokazuju da se pozitivni zdravstveni efekti javljaju kada se dnevno uzima 500 do 1.000 miligrama ekstrakta. Proizvodi i njihove formulacije se razlikuju, tako da bi trebalo da pratite preporuke lekara i proizvođača da biste dobili bezbednu, ali efikasnu dozu.

Dnevna količina čaja zavisi od toga da li ga pijete kao tonik za opšte zdravlje ili kao pomoć u borbi protiv ozbiljne infekcije ili bolesti. Za opšte zdravlje tonik, preporučuje se jedna do tri šolje dnevnog laganog čaja natopljenog tri do pet minuta. Preporučuje se dve do pet šoljica tamnijeg i gorkog čaja natopljenog pet do 15 minuta dnevno kako bi se oslabljen ili preopterećen imuni sistem izborio sa visokim nivoom stresa ili bolesti.

(Živim.jutarnji.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com