Ovaj napitak čini čuda za organizam: Izbacuje sve nataložene toksine, uklanja nadutost i daje energiju

Ovih 8 napitaka, možda niste ni znali, su prirodni diuretici i imaju neverovatno moćnu funkciju u čišćenju organizma. Pomoću njih se, između ostalog, pokreće i metabolizam, uklanja osećaj nadutosti i umora.

Evo o kojim napicima je reč:

Sok od paradajza

Paradajz je odličan diuretik, s obzirom da sadrži veliki udeo vode. On je bogat karotenom, antioksidansima likopenom i vitaminom C, a sve to povoljno deluje na izbacivanje nakupljenih toksina i vode.

Čaj od maslačka

Konzumacija ovog čaja pomaže bubrezima da izbace viška vode i soli, a pritom je i dobar izvor kalijuma koji je jedan od važnijih minerala u telu.

Krastavac

Obiluje sumporom, pa tako povećava lučenje mokraćne kiseline i ispuštanje toksina iz tela. Njegovim konzumiranjem stimuliše se i izbacivanje masnoća iz organizma. U čašu vode stavite nekoliko kolutova krastavca, sačekajte nekoliko sati i konzumirajte taj napitak kako bi iz tela izbacili sve toksine.

Peršun

Čaj od peršuna podstiče rad bubrega i tako doprinosi izbacivanju suvišne tečnosti iz tela.

Brusnica

Brusnicu mnogi smatraju jednim od najboljih i najefikasnijih diuretika.

Uvin čaj

Čaj od uve popularan je lek za oboljenja urinarnog trakta. Osim toga on deluje antimikrobno i diuretski na telo, što ga svrstava na ovu listu prirodnih „čistača tela“.

Zeleni čaj

Potpomaže kod blage detoksikacije organizma.

Jabukovo sirće

Dodajte 2 kašičice jabukovog sirćeta u čašu vode i pijte ovaj napitak 3 put dnevno kako biste uklonili sve nakupljene toksine.

(stil/narodnilijek.com)

