Ovaj začin svi koristimo, a uništava IMUNITET

Pored problema sa srcem i krvnim pritiskom, istraživači kažu da previše soli šteti i vašem imunitetu. Nedavno sprovedena studija otkrila je da bi vas količina soli koju pojedete mogla učiniti osetljivijima na bolesti prouzrokovane bakterijama i bolesti prouzrokovane virusima, poput kovida 19.

Studija objavljena u časopisu „Circulation“ nastojala je da produbi razumevanje koje su naučnici stekli istraživanjem iz 2015. godine, piše N1.

U toj prethodnoj studiji istraživački tim je otkrio da povišene količine natrijuma u krvi utiču na to kako se određena vrsta belih krvnih zrnaca priprema za reakciju kad oseti nezdravu ćeliju. Ali, čak i na kraju te studije, kaže dr Sabrina Gejsberger sa Berlinskog instituta (BIMSB), naučnici „još nisu znali šta se događa u ćelijama“.

Tako je za novo istraživanje Gejsbergerin tim ispitivao „metabolizam imunoloških ćelija koje su bile izložene visokim koncentracijama soli“, navodi se u saopštenju. Ovog puta saznali su više o tome kako so utiče na imunitet: „Ona remeti disajni lanac, zbog čega ćelije proizvode manje ATP-a i troše manje kiseonika”, objašnjava Gejsberger.

ATP ili adenozin trifosfat, definisan kao „univerzalno gorivo koje pokreće sve stanice“, pružajući energiju za snagu mišića i metaboličku regulaciju, što znači da ako visok nivo natrijuma u tijelu prouzrokuje nedostatak ATP-a, to utiče na to kako ta bela krvna zrnca sazrevaju, kao i koliko efikasno moguda funkcionišu ona bela krvna zrnca, koja su u velikoj meri odgovorne za imunološki odgovor tela, prenosi Eat This, Not That.

Koliko soli je bezbedno jesti svaki dan? Prema ovoj studiji: „Nutricionisti preporučuju odraslima da ograniče dnevni unos na najviše pet ili šest grama. Ovaj proračun uključuje so koja je skrivena u prerađenoj hrani“.

