Ove četiri namirnice ne smete podgrevati, time rizikujete smrtonosne patogene

Verovatno postoje neke namirnice koje već oklevate da podgrejete. Međutim, znate li da postoje četiri namirnice koje nose veliki zdravstveni rizik kada se ponovo zagrevaju.

Kim Lindzi, australijska dijetetičarka, potvrdila da je pirinač rizična stavka za podgrevanje, spomenula je još tri namirnice koje ne biste trebalo zagrevati ako ne želite da se razbolite, piše Klixba .

1. Pirinač

Riža je jedna od namirnica za koju nam često govore da ne podgrevamo, ali možda ne znate zašto vas upozoravaju na to.

“Podgrevanje pirinča je veliki rizik. Te spore su otporne na toplotu, pa čak i kada ih zagrijete, i dalje mogu uzrokovati štetne patogene”, rekla je.

Nekuvana žitarica može da sadrži bakteriju zvanu Bacillus cereus, koja se ne ubija uvek tokom procesa kuvanja. Ovo može uzrokovati trovanje hranom. Prema NHS-u, spore Bacillus cereus mogu rasti u pirinču koji se ostavi da stoji na sobnoj temperaturi. Oni će se umnožiti i mogu proizvesti toksine koji uzrokuju povraćanje ili proliv.

2. Krompir

“Iznenađujuće, mogli biste rizikovati da se razbolite podgrevanjem krompira”, kaže Kim.

Baš kao i pirinač, opasnost dolazi od skladištenja skrobnih namirnica na sobnoj temperaturi: ako se to radi duže od dva sata, može doći do rasta Clostridium botulinum.

Smrtonosni toksini koje proizvodi ova bakterija mogu uzrokovati retko, ali po život opasno stanje zvano botulizam, koje može napasti mozak, nerve i kičmenu moždinu i uzrokovati paralizu. Bakterija proizvodi botulizam koji uzrokuje toksine kada im nedostaje kiseonik, tako da botulizam koji se prenosi hranom obično izazivaju predmeti u zatvorenim limenkama ili bocama, navodi NHS.

“Pasiranje krompira s kvarljivim sastojcima kao što su mleko, maslac i pavlaka takođe može povećati rizik da se razbolite ako ga ponovo zagrijete”, rekla je Kim.

3. Spanać

Podgrevanje zelja poput spanaća može uzrokovati listeriozu, ozbiljnu infekciju koja rezultira groznicom, simptomima sličnim gripu, glavoboljom, ukočenim vratom, konfuzijom, pa čak i napadima.

Bolest je uzrokovana bakterijom listerije koja se može zadržati na namirnicama. Prema Kim, pripremljene salate i zelje koje se kupuje u prodavnici obično nose listeriju. NHS je dodao da bi vas mlečni proizvodi napravljeni od nepasterizovanog mleka, poput sireva poput camemberta i brie, mogli izložiti riziku od listerioze.

4. Jaja

Četvrta na Kiminoj listi rizične hrane za podgrevanje bila su jaja. Osnovna hrana za doručak može da prenese bakteriju salmonelu, koja može uzrokovati sve vrste neprijatnih simptoma kao što su dijareja, bol u stomaku, groznica i povraćanje. Kim kaže da su jaja čuvana na temperaturama između 4 C do 74 C ‘opasna zona’.

“Patogeni mogu rasti brže kada su na toj temperaturi. Ako u hrani ima više patogena i štetnih bakterija, onda postoji povećan rizik od trovanja hranom kada je jedemo”, rekla je.

