Ove namirnice najbolje su u borbi protiv starenja: Jedete li ih?

Ma koliko se trudili da što duže zadržimo mladoliki izgled, ne postoji način na koji bismo potpuno izbegli učinke godina na naše telo. Zdrav život – bez alkohola i duvanskog dima, uz adekvatnu fizičku aktivnost, dovoljno sna i izbegavanja sunca i stresa – može nam pomoći da duže ostanemo zdravi i vitalni, ali to je samo deo ‘recepta’ za mladolikost. Ono što najviše utiče na način na koji organizam stari je naravno – ishrana.

Prava hrana za naše telo čini mnogo više od samog održavanja željene linije i pružanja osećaja sitosti, a ako ste među mnogima koji tragaju za nekim proverenim i efikasnim izvorom mladosti, obratite veću pažnju na ono što u sebe unosite. Evo koje bi trebalo da češće budu na vašem stolu kako bi pobedili u borbi s godinama.

1. Batat

Studija iz časopisa Journal Evolution and Human Behaviour kaže da ishrana bogata voćem i povrćem koži vraća zdravi mladenački sjaj. Istraživači su otkrili i da ljudi koji svakodnevno jedu crveno i narandžasto voće i povrće imaju lepši ten od onih koji ga nisu konzumirali tako često.

Pretpostavlja se da su razlog tome karotenoidi, jedinjenja koja pomažu u borbi sa raznim bolestima, a koji crvenom i narandžastom voću i povrću daju boju. Ipak, nema baš mnogo namirnica bogatih karotenom – koji se u telu pretvara u A vitamin – ali optimalnu količinu možete dobiti iz slatkog batata koji s korom sadrži čak 156 posto preporučenog dnevnog unosa.

2. Maslac od badema

Bademi su namirnice koje imaju širok spektar hranjivih sastojaka – uključujući proteine i zdrave masti – što ih čini idealnim za očuvanje zdravlja i snage kose, a u tome pomaže i E vitamin s kojim ovi orašasti plodovi obiluju.

Jedno osmomesečno ispitivanje pokazalo je da muškarcima koji dobijaju dovoljno E vitamina kosa raste brže i zdravija je, a pola preporučenog dnevnog unosa možete dobiti iz samo jedne porcije (dve kašike) bademovog maslaca.

3. Hidrolizovani kolagen

Iako postoje namirnice koje podržavaju prirodno stvaranje kolagena u telu, studije pokazuju da uzimanje dodataka kolagena posebno dobro deluje na izgled kože.

Studija objavljena u Skin Pharmacology and Physiology otkrila je tako da su oni koji su jednom dnevno uzimali hidrolizovani kolagen imali značajno elastičniju i ‘gušću’ kožu. Ovakav kolagen dolazi kao prah pa ga je najbolje dodavati npr. u smutije.

4. Šitake pečurke

Jedan od uzroka rane pojave sedih dlaka je manjak bakra u organizmu. Studija iz časopisu Biological Trace Elemental Research otkriva da su ljudi koje su rano osedeli imali znatno niži nivo bakra od kontrolne grupe ispitanika.

Bakar je naime telu potreban za proizvodnju pigmenta kože i kose, a šitake pečurke su jedan od najboljih izvora tog elementa. Samo pola šoljice gljiva obezbeđuje čak 72 posto preporučenog dnevnog unosa bakra – i to sa samo 40 kalorija iz gljiva.

5. Sir Cheddar

Istraživanje objavljeno u časopisu General Dentistry pokazalo je da je konzumiranje ovog sira pH vrednost u ustima dovelo do idealnog nivoa kod ispitanika koji čak 48 sati nisu oprali zube. Osim toga, jedinjenja iz sira koji se hvataju na gleđ zuba pomažu i u obrani od kiseline, prenosi Eat This.

6. Voda s limunom

Slana hrana, alkohol, vežbanje, vrućina i jednostavno unošenje nedovoljno tekućine može stvoriti upale u organizmu što rezultira nadutošću i tamnim tenom i podočnjacima. Idealno piće kako bi bili hidrirani je hladna je voda s komadom limuna.

7. Nemasna govedina

Ishrana bogata proteinima, gvožđem i cinkom navodno je jedini pravi put prema dugim, jakim i zdravim noktima. A sve se te tri hranjive materije mogu dobiti iz manjeg komada nemasnog crvenog mesa, pokazuje nedavno istraživanje iz časopisa The European Academy of Dermatology and Venereology.

8. Paradajz

Jedno novo istraživanje otkrilo je da su šanse za melanom kože manje kod ljudi koji se hrane s tzv. ‘mediteranskom ishranom’. Hrana bogata antioksidansima puna je voća i povrća jarkih boja, a ono može pomoći u borbi protiv oksidacijskog učinka UV zraka. Konzumacija paradajza obezbeđuje tako čak 33 posto veće šanse za obranu tela od melanoma.

