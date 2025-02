Ove namirnice prepune su šećera, a nemaju veze sa slatkišima: U kuhinji im nije mesto

Postoje proizvodi koji sadrže mnogo šećera, a da ne moraju čak ni da budu slatki.

Svi znamo da je šećer loš za naše zdravlje. Naravno, to se ne odnosi na prirodne šećere koje unosimo sa voćem i medom, a i ta količina je izuzetno mala u poređenju sa proizvodima koje konzumiramo, a koji naizgled nemaju šećera.

Dakle, ne morate svaki dan da jedete slatkiše i čokoladice da biste uneli u sebe šećer, jer postoje proizvodi koji sadrže mnogo šećera, a da ne moraju čak ni da budu slatki.

Ako želite ozbiljno da smanjite količinu dnevnog unosa šećera, morate da znate nekoliko trikova. Ženama se savetuje da unose 25 grama šećera dnevno, dok muškarci mogu da konzumiraju do 36 grama. HerBeauty, stoga, izdvaja pet namirnica koje sadrže mnogo više šećera nego što mislite.

Sokovi

Kompanije vole da prikriju koliko šećera stavljaju u svoje proizvode, zato smišljaju razne nazive ne bi li „prevarili“ kupca. Možda tražite u sastavu naziv za običan šećer, ali umesto toga videćete saharozu, sirup od rogača, fruktozu, dekstrozu i ostale nazive. Zato zaista morate da razumete koliko šećera ima u proizvodu koji kupujete. Recimo, konzerva gaziranog soka sadrži 29 grama šećera, što je više od ukupne dnevne preporučene doze.

Jogurti sa različitim ukusima

Jogurti sa različitim ukusima mogu da se reklamiraju kao zdrav proizvod, ali je to retko slučaj. Posebno oni sa niskim sadržajem masti, jer se u njih stavlja više šećera kako bi nadoknadili nedostatak ukusa. Jedan jogurt od 225 grama može da sadrži i do 33 grama šećera, pa je bolje da pažljivo pročitate etikete. Najbolja opcija je da kupite običan jogurt i sami dodate svoje sveže voće i med.

Integralne štanglice

Navodno zdrave integralne štanglice nisu ništa bolje od drugih čokoladica. One najčešće sadrže smeđi šećer, med, kukuruzni sirup i druge nezdrave zaslađivače. Pa iako pola šolje ječmenih ili ovsenih pahuljica od kojih se obično prave, mogu da deluju kao „nevina užina“, one sadrže oko deset grama šećera. Ako se ne osećate dovoljno siti i pojedete dva komada, uneli ste celokupnu dnevnu dozu šećera za taj dan.

Sušeno voće

Suvo voće možda deluje kao zdrava užina, ali stvarnost je malo drugačija. Ceo proces sušenja stvara koncentrovani šećer u voću, zbog čega jedno pakovanje sušenog voća u sebi sadrži daleko više šećera nego dva-tri sveža komada zajedno. Zbog toga je lakše da pojedete puno šećera a da toga niste ni svesni.

Sportska pića

Sport je zdrav, pa i za sportska pića očekujete da su zdrava? Nažalost to nije slučaj sa većinom sportskih napitaka koji su dizajnirani da sportistima daju energiju. Izuzetno su bogati šećerima i mogu da sadrže i do 40 grama po boci. To je mnogo više od preporučene dnevne doze. Držite se vode dok vežbate – to je jedina tečnost koja vam je zaista potrebna.

