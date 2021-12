Ovim navikama u ishrani uništavate svoj imuni sistem

Mnoge navike u ishrani mogle bi da loše utiču na imuni sistem i otežaju odbranu od zimskih boljki, prehlade, gripa…

Jedete „jedno te isto“

Kažu da je raznovrsna ishrana jedan od najboljih načina za jačanje imunog sistema, dok bi, s druge strane, jelovnik koji izbacuje neke grupe namirnica mogao loše da utiče.

„Ako jedete istu stvar iznova i iznova, to bi moglo da bude potencijalno negativno za vaš imunitet. Sa 70% vašeg imunog sistema u crevima, želite da vodite računa o onome što jedete. Jednostavan način za postizanje raznovrsnosti je da jedete voće i povrće različitih boja i hranu u grupama hrane“, objašnjava nutricionistkinja Amanda Sauceda.

Ne unosite dovoljno prebiotika

Ako uskraćujete „dobrim“ bakterijama u crevima prebiotička vlakna, to bi moglo da se odrazi na zdravlje creva.

„Prebiotici su gorivo za probiotike (dobre bakterije u našim crevima)“, kaže Kara Landau, stručnjakinja za zdravlje creva, dijetetičarka i osnivačica kompanije Uplift Food. „Ishrana kojoj nedostaju prebiotici izgladnjuje naše bakterije u crevima, uzrokujući nedostatak raznolikosti unutar mikrobioma. Loše zdravlje creva, zauzvrat, povećava markere upale u našem telu i smanjuje imuni odgovor.“

Prebiotici se mogu naći u velikom broju namirnica kao što su banane, jabuke, pomorandže, bobice, luk, praziluk, beli luk, paradajz, pistaći, laneno seme, masline, krompir, špargle, ovsena kaša, pečurke, zeleno lisnato povrće…

Previše slatkog i masnog

Svi s vremena na vreme popuštaju pred željom za slatkišima ili prženom hranom, ali konzumiranje previše šećera i masti može imati vrlo negativan uticaj na vaš imuni sistem.

„Loša ishrana može dovesti do preopterećenja imunog sistema i rezultirati proinflamatornim stanjem. Ova upala je povezana sa brojnim hroničnim bolestima, uključujući dijabetes, bolesti srca i autoimuna stanja kao što je reumatoidni artritis. Ishrana koja uključuje mnogo rafinisanog šećera, zasićenih masti i malo vlakana može dovesti do ove upale“, objašnjava dr Šital Dekaria, lekarka iz Revitalize Medical centra, za Eat this.

Prerađena hrana

„Prerađena hrana sadrži rafinisane ugljene hidrate, stabilizatore, emulgatore i druge sastojke za poboljšanje stabilnosti, ukusa i teksture“, objašnjava Trista Best iz Balance One Supplements. „Kada jedemo ovakve namirnice u velikim količinama, one mogu da iritiraju creva, izazovu neravnotežu u crevnim bakterijama i na kraju dovode do hronične upale koja može da smanji imuni odgovor tela i da dovede do povećanja akutnih i hroničnih bolesti“.

Preterano ograničavanje kalorija

Iako ograničavanje kalorija može pomoći da izgubite težinu, to takođe može imati štetan uticaj na vaš imuni sistem.

„Uz bilo kakvo ograničenje kalorija, brzina metabolizma tela se smanjuje u naporima da se sačuva energija za vitalne procese. S druge strane, procesi poput imune podrške opadaju“, kaže Rejčel Fajn, iz To The Pointe Nutrition. „Jedan od razloga je nesposobnost tela da efikasno apsorbuje specifične mikronutrijente koji jačaju imunitet, kao što su vitamini A i E, od kojih oba zahtevaju adekvatne zalihe telesne masti za apsorpciju, skladištenje i korišćenje“, dodaje Fajn.

