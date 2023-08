Ovo brašno je hit u svetu, smatra se najzdravijim izborom za hleb (RECEPT)

Badem je namirnica koju koristi veliki broj ljudi u svojoj ishrani. Pored svog ukusa, on predstavlja jednu vrlo korisnu i zdravu namirnicu. Upravo zbog toga on i jeste deo ishrane tolikog broja ljudi, ali i sastojak toliko salata, kolača i grickalica. Postoje dve vrste badema. Slatki i gorki badem. Slatki badem je upravo onaj koji se koristi u ishrani, dok se od gorkog proizvodi bademovo ulje.U nastavku teksta možete pročitati šta je tačno badem, koje su prednosti konzumiranja ove namirnice, ali isto tako, pokazaćemo vam kako da u svojoj kući brzo i lako napravite bezglutensko bademovo brašno.

Šta je badem i kojoj grupi namirnica spada? Badem zbog svog izgleda i strukture deluje kao da pripada grupi orašastih plodova, ali to je zabluda. On je u stvari blizak rod višnje, šljive i breskve, pa samim tim spada u grupu koštuničavog voća.

Badem predstavlja jednu veoma korisnu i zdravu namirnicu koja u sebi sadrži veliki broj vitamina, minerala, vlakana, ali i aminokiselina.

Pre nego što vam pokažemo kako možete napraviti bademovo brašno, predstavićemo vam neke od mnogobrojnih benefita koje badem može da ima po organizam i zdravlje.

Badem štiti od srčanog udara

Ukoliko se badem koristi u svakodnevnoj ishrani, može da se smanji rizik od srčanog udara. Badem u sebi sadrži monozasićene masne kiseline i one u kombinaciji sa vitaminom E i mineralima koje badem takođe ima dovode do smanjenja rizika od srčanog udara i do 45%.

Badem kontroliše šećer u krvi

Belo brašno i šećer se zasnivaju na visokom glikemijskom indeksu i podižu nivo šećera u krvi. Dnevnim unosom od 60 do 90 grama badema u kombinaciji sa tim namirnicama smanjiće se glikemijski indeks. Badem pomaže u korigovanju naglog povećanja šećera u krvi.

Badem može da ima uticaj i na regulisanje sledećih zdravstvenih problema:

– Slabiji rad nervnog Sistema

– Smanjenje nivoa lošeg holesterola

– Pomoć kod gastritisa

– Poboljšanje rada moždanih funkcija

Bademovo brašno je idealno za vas ukoliko želite da iz svoje ishrane izbacite brašno od žitarica. Zahvaljujući svim proteinima i mastima, on je odlična opcija za brze kolače, hleb ili mafine. Da bi bademovo brašno u potpunosti sadržalo svoju svežinu, preporučljivo je da se čuva u frižideru.

Kako se pravi bademovo brašno?

Nakon što smo vam predstavili sve benefite badema i bademovog brašna, red je da vam pokažemo kako tačno možete da napravite ovo brašno kod kuće. Iako ovaj proizvod možete nabaviti u svim bolje snabdevenim prodavnicama i prodavnicama zdrave hrane, njega možete i lako napraviti u svom domu. Ovo brašno može da se napravi na dva načina. A mi ćemo vam prikazati oba postupka.

Bademovo brašno bez opne – recept

Ovaj način vam daje belo brašno bez opne i zahteva blanširanje koje je ujedno i prvi korak. Potrebno je sirove bademe staviti u ključalu vodi i ostaviti u njoj oko 2 minuta. Nakon toga potrebno ih je izvaditi u cediljku i dobro isprati hladnom vodom. Kada su se dobro isprali, bademi se ostavljaju da se cede.

Nakon što su se iscedili, manja količina badema se stavlja u pamučnu kuhinjsku krpu i preko krpe se trlja dok ne krene da im se ljušti opna. Zatim ponavljate ovaj postupak sa ostatkom badema dok nije skinuta opna sa svih. Kada ste uradili taj korak sa svim bademima, poređajte ih na pleh ili papir za pečenje i stavite ih u rernu na malu temperaturu kako bi se osušili.

Sledeći korak jeste da ih sameljete, ali vodite računa da ih ne sameljete previše, jer ćete dobiti puter, a ne brašno.

Kada ste završili to, brašno prosejte kroz fino sito, ostatak vratite nazad na mlevenje dok ne bude gotovo. Brašno ostavite u staklenu teglu koju ćete držati u frižideru radi dugotrajne svežine.

Bademovo brašno sa opnom

Prvi način vam je dao belo brašno bez opne, dok sa ovim načinom dobijate malo grublje brašno kremkaste boje. Ovaj način je vrlo jednostavan i samo je potrebno da sameljete cela zrna sirovih badema bez ikakve prethodne pripreme.

I jedan i drugi način vam daju kvalitetno i zdravo brašno bez dodatnih aditiva, tako da je sasvim svejedno koji način ćete izabrati.

Bademovo brašno možete koristiti isto kao što koristite i obično brašno. Ako želite da se hranite zdravo, to znači da belo brašno možete izbaciti iz upotrebe i bademovo brašno uvrstiti u svoj režim ishrane i u svoje recepte.

