Ovo je definitivno NAJGORI HLEB koji možete da kupite

Hleb nije najgore što možete da pojedete ako vodite računa o zdravoj ishrani, ali postoji vrsta koju bi trebalo izbegavati.

Hleb je zdrav ponekad. On može da bude odličan izvor celovitih žitarica koje su bogate nutrijentima. Ipak, onaj napravljen od belog brašna nema gotovo nikakvu nutritivnu vrednost i to je već dobro poznato.

Takođe, nije dobro kada peciva sadrže puno masti, kroasani mogu da budu prepuni maslaca ili ulja, a tako je i sa slatkim hlebovima. Nije dobro ni ako je hleb pun aditiva. Naravno, nije dobro ni ako ga jedete konstantno u većim količinama, piše Eat This, Not That.

Prema mišljenju nutricionista, najnezdraviji hleb je onaj koji ima dugačak spisak sastojaka.

“Kad razmislite malo, za hleb koji pravite sami obično vam je potrebno samo nekoliko sastojaka – voda, brašno, kvasac i malo soli. Ali kada kupujete hleb, suočeni ste sa mnogo dužom listom sastojaka. Obratite pažnju na to, jer onaj sa dugačkom listom sastojaka može imati dodatne konzervanse ili aditive”, kaže Rozana Esani, američka nutricionistkinja.

Ističe da se oni obično dodaju u hleb da bi mu se produžio rok trajanja i stvorio primamljiviji proizvod, ali da mo mogu da smanje određene vitamine u hlebu, a neki čak da budu štetni po zdravlje.

„Najbolje je potražiti onaj koji uglavnom sadrži sastojke koje možete prepoznati, odnosno mešavinu žitarica“, napominje Ehsani i dodaje da, ako je moguće, treba izbegavati one napravljene od belog brašna, jer se izbeljivanjem gube zdravi delovi pšenice, uključujući zdrave masnoće i vlakna, kao i vitamine i minerale.

„Bolje potražite hleb koji ima integralno brašno kao prvi sastojak na spisku sastojaka“.

