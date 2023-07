Ovo je najzdravija hrana na svetu, a možete je uzgojiti i na balkonu

Goji bobice, acai bobice , chia semenke ili dobra stara narandža? U potrazi za najzdravijom hranom na svetu naučnici sa Univerziteta William Paterson u Neju Džersiju ispitali su i uporedili 41 vrstu voća i povrća. Pobednik, odnosno najzdravija hrana na svetu, verovatno će vas iznenaditi: ‘superhrana’ par excellence ne samo da raste u lokalnim krajevima, već čak uspeva i u vaša četiri zida. Imate li ideju šta bi to moglo da bude?

Ovo je najzdravija hrana na svetu

Naučnici su u studiji ispitivali hranu i njihovu gustinu hranjivih materija. Visoko na listi našli su se kineski kupus (91,99 bodova), blitva (89,27 bodova), cvekla (87,08 bodova) i spanać (86,43 boda), a najzdravija opcija i pobednik liste s ukupno 100 osvojenih bodova bila je potočarka.

Šta superhranu čini tako zdravom?

Potočarka sadrži niz vitamina, minerala i sekundarnih biljnih materija. Samo 100 grama ove biljke dovoljno je da pokrije većinu dnevnih potreba za vitaminom C. Naime, potočarka sadrži daleko više vitamina C od narandže i limuna što ovu superhranu čini ultimativnim sredstvom za jačanje imuniteta.

Osim toga, potočarka sadrži:

Velike količine gvožđa, kalcijuma, kalijuma i magnezijuma, a ti sastojci neophodni su za izgradnju kostiju i mišića .

Puno vitamina K koji sprečava oštećenja ćelija u mozgu.

Antioksidansi u potočarki štite od oštećenja DNK-a uzrokovanog slobodnim radikalima i čak mogu smanjiti rizik od raka.

Lagano ljutkasti ukus daju eterična ulja gorčice koji istovremeno potočarku čine prirodnim sredstvom za suzbijanje kašlja. Osim toga, ulja gorčice pogoduju probavi.

Saznanja naučnika iz Nju Džesrija pokazuju i da potočarka ima deluje detoksikaciono.

Šta je zapravo potočarka?

Treba paziti i potočarku ne zameniti s kres salatom. Ove dve vrste koju možete uzgojiti na tanjiru s vlažnim kuhinjskim ubrusom ili vatom. Ove dve vrste vrlo se razlikuju se po izgledu i ukusu: kres salata ima kratke stabljike s malim listovima, dok potočarka naraste u visinu do 15 centimetara. I ukus je drugačiji: kres salata podseća na rotkvicu, a potočarka zbog eteričnih ulja gorčice, očekivano, ima ukus senfa.

Potočarka voli vlažno tlo, u prirodi uglavnom raste uz potoke. Seme možete uzgojiti i u posudi za cveće, a najvažnije je da tlo uvek održavate vrlo vlažnim. To znači da potočarka može uspivati i na najmanjem balkonu, po mogućnosti u poluseni.

Ipak, pripazite na količinu

Kao što je već spomenuto, 100 grama potočarke pokriva većinu dnevnih potreba za vitaminom C. Međutim, to odgovara količini velike posude. Ipak, tolika količina nije baš preporučljiva jer eterična ulja gorčice mogu izazvati iritaciju bešike, bubrega i želuca ako se konzumiraju prekomerno. Kao prilog ili kao dodatak na kriški hleba ili deo salate, potočarka se obično dobro podnosi. Dakle, kao što to često biva, manje je više – čak i s najzdravijom hranom na svetu, prenosi Tportal.hr.

