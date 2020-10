Ovo je voće koje bi trebalo da jedete baš svaki dan

Ukoliko tražite najbolje voće, koje će vam pružiti sve vrste hranjivih sastojaka u jednoj porciji, to su maline. Zašto?

Za početak, zato što malina ima najveću količinu prehrambenih vlakana. Ako svakodnevno pojedete 1 šoljicu malina, dobićete 8 grama vlakana – što je 32% dnevne vrednosti koja vam je potrebna. Referentni unos ishrane (DRI) za vlakna iznosi 25 grama za žene i 38 grama za muškarce. S obzirom na to da prosečni Amerikanac danas konzumira samo oko 10 do 15 grama vlakana, zamenom banane za šoljicu malina pomešanoj sa jogurtom, znatno ćete povećati unos vlakana uz minimalan napor.

Zašto su vlakna važna? Postoji dosta razloga. Vlakna mogu pomoći u izbacivanju toksina iz vašeg tela. Mogu vam pomoći u održavanju zdravlja creva, a mogu vam pomoći i da izgubite kilograme.

Maline su bogate i drugim hranjivim sastojcima.

U njima se nalazi 54 posto preporučene dnevne doze vitamina C. Uz to, malina sadrži puno mangana (41% preporučene dnevne doze), vitamina K (12% preporučene dnevne doze), a sadrži i gvožđe, magnezijum, fosfor, kalijum, bakar, tiamin, kalcijum, cink, kao i vitamine E, A i B6.

Malina je takođe neverovatno bogata antioksidansima, koji su važni za zdravlje vaših ćelija koje se bore protiv oksidativnog stresa. Visok oksidativni stres povezan je sa svim vrstama bolesti, poput raka, dijabetesa i bolesti srca, piše Eat This, Not That.

