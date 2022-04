Ovo su iznenađujuće posledice svakodnevnog konzumiranja čokolade

Teško da bismo pronašli ljude koji ne vole čokoladu. Bilo da se radi o sladoledu, kolačićima, vrućoj čokoladi ili u izvornom obliku, većina nas će iskoristiti svaku priliku da uživa u ovoj divnoj poslastici.

Ali šta se događa s našim telima ako redovno jedemo čokoladu? Dijetetičarke Kortni D’Anđelo i Trista Best su za Eat This, Not That pričale o iznenađujućim posledicama redovnog jedenja čokolade.

To bi moglo da poboljša zdravlje vašeg srca

Utvrđeno je da tamna čokolada može pomoći u poboljšanju zdravlja srca zbog svojih moćnih antioksidansa zvanih flavonoidi. „U tamnoj čokoladi postoje antioksidansi koji mogu povećati cirkulaciju krvi u srcu, smanjiti rizik od zgrušavanja, a čak se pokazalo i da snižavaju krvni pritisak“, kaže D’Anđelo. „Konzumiranje čokolade u umerenim količinama moglo bi da smanji rizik od moždanog udara i srčanih bolesti.“

Može pomoći kod stresa

Kao da nam je potrebno više izgovora da jedemo čokoladu, neka istraživanja kažu da bi to moglo da poboljša raspoloženje.

„Ako razmislite o tome, jedenje čokolade skoro uvek poboljšava vaše raspoloženje, a studije su pokazale da su ljudi koji su jeli čokoladu prijavili da osećaju manje stresa“, kaže D’Anđelo.

Međutim, važno je biti svestan ne samo količine čokolade koju jedete već i njenog kvaliteta. Ishrane s većim udelom šećera zapravo su povezane s više slučajeva anksioznosti i depresije, što znači da jedenje čokolade s nižim sadržajem šećera, poput tamne čokolade, može biti bolja opcija.

Možda ćete konzumirati prazne kalorije

Dok tamna čokolada sadrži mnoge korisne hranjive materije, više obrađene čokolade, poput mlečne ili bele, mogu biti pune dodatog šećera.

„Određene vrste čokolade mogu biti izvor praznih kalorija, što znači da vaše telo prvenstveno dobija kalorije i vrlo malo vitamina, minerala ili fitonutrijenata“, kaže Best. „Namirnice koje sadrže prazne kalorije mogu da doprinesu gojenju, a kada su napravljene s dodatim šećerima, takođe mogu dovesti do pojačane žudnje.“

Možda nećete jesti toliko voća

Voće može biti izvrstan način da unesete prirodne šećere i ugljene hidrate koji su vašem telu potrebni, ali ako jedete čokoladu svaki dan, to može zadovoljiti vašu žudnju za slatkim i tako vas odmaknuti od jedenja voća.

„Svakodnevno jedenje čokolade može vas sprečiti u pronalaženju zdravije alternative za potrebu za slatkim“, kaže Best. „Kada redovno jedete dodati šećer, možete početi da gubite ukus za istinsku slatkoću, poput voća.“

Možete uneti više magnezijuma

„Čokolada sadrži magnezijum, koji ima mnoge prednosti i mineral je koji se prirodno nalazi u zemlji, kao i u ljudskom telu“, kaže Best. „Od vitalnog je značaja za život jer se nalazi u svakoj ćeliji tela i važan je za obavljanje mnogih telesnih funkcija. Ovaj mineral je važan i za zdravlje mozga.“

Važno je, naravno, napomenuti da, što je čokolada tamnija, to je nutritivna vrednost veća i više magnezijuma unosite. Mlečna čokolada može da sadrži hranjive materije, ali njena nutritivna vrednost opada ako je puna dodanih šećera i drugih prerađenih sastojaka.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.