Ovu hranu ne bi trebalo da jedete nakon što napunite 30 godina

Kada odrastete, imate slobodu da jedete šta god poželite i kada poželite. Ali važno je biti svestan kako određena hrana utiče na naš organizam. Telo se s godinama mijenja i mršavljenje i očuvanje zdravlja postaje sve izazovnije.

Eat This, Not That kaže da bi svi stariji od 30 iz svoje kuhinje trebalo da izbace određenu hranu. Evo koja je to.

Jogurti s ukusom

Odlučili ste smanjiti unos slatkog? Mnogi izvori šećera skrivaju se u manje očitim namirnicama, poput hleba, kečapa i – jogurta s ukusom. Da, jogurt s ukusom može imati šećera koliko i posuda sladoleda.

Zagorelo meso

Mnogi vole da im je meso jače pečeno, ali zagorelog se treba kloniti. Priprema mesa na roštilju, odnosno na otvorenom plamenu, može proizvesti heterociklične amine (HCA) i policiklične aromatske ugljovodonike (PAH). Utvrđeno je da ove štetne hemikalije menjaju DNK i povećavaju rizik od raka.

Gazirana pića

Ako razmišljate o osnivanju porodice, na gazirane sokove treba da gledate kao na neprijatelja. Gazirani sokovi bogati su bojama koje su primarni izvor dodatog šećera. Šećer ne samo da negativno utiče na ovulaciju već je povezan i s lošijom pokretljivošću spermatozoida. Drugim rečima, pijuckanje gaziranog pića može otežati začeće.

Kokteli i pivo

Kako starimo, telo ne metabolizuje alkohol toliko efikasno.

„Takođe je sve teže dobro se odmoriti ako imate alkohol u svom sistemu. Iako ste možda u 20-im uspeli da obavljate posao s minimalno sna, to nije slučaj u 30-im. Noći bez sna vode do želje za jedenjem ugljenih hidrata i šećera narednog dana, što može doprineti daljem povećanju telesne težine“, rekla je nutricionista Marta MekKitrik.

Osim toga, alkohol „isisava“ vlagu iz kože, što privremeno čini bore vidljivijima, a s vremenom koža gubi elastičnost i stvaraju se nove bore.

Peciva i beli hleb

Osim ako je pecivo od integralnih žitarica, preskočite ga. Telo rafinisane ugljene hidrate pretvara u šećer, a zatim u glukozu, hranjivu materiju koja oštećuje kolagen i druge proteine koji se bore protiv bora.

S druge strane, integralne žitarice pomažu da nivo šećera u krvi bude stabilan, što doprinosi očuvanju telesne težine i mršavljenju.

Grickalice bez šećera

Izbegavanje toksina poput veštačkih zaslađivača pomoći će jetri da radi bolje. Da biste ubrzali proces detoksikacije, izbacite hranu koja sadrži veštačke zaslađivače, kao što su žvakaće gume, bombone i grickalice bez šećera.

Voće i povrće s puno pesticida

Najpopularniji proizvodi koji imaju najveće količine pesticida su jabuke, jagode, grožđe, celer, breskve, spanać, paprika, krastavci i cherry paradajz.

Istraživači su otkrili da muškarci koji konzumiraju najviše pesticida kroz hranu imaju daleko manje pokretnih spermatozoida od muškaraca koji ih jedu najmanje.

Margarin

Čest je sastojak kolača, a neki ga koriste kao namaz, ali margarin je pun trans-masti, koje se povezuju sa srčanim bolestima i mogu ubrzati proces starenja jer kožu čine osetljivijom na ultraljubičasto zračenje. Studije su takođe otkrile da konzumacija margarina može uzrokovati hroničnu upalu, koja takođe može ubrzati stvaranje bora.

Umaci za čips

Ako načose ili tortilje ne možete jesti bez umaka, imamo loše vesti. Kupovni umaci koji se serviraju uz čips sadrže veštačke boje, arome i aditive. Uz to, oznaka „s ukusom sira“ znači da nisu napravljeni od pravog sira. Bolje je da sami narendate sir pa ga otopite i poslužite.

Soja sos

Samo jedna kašika soja sosa sadrži neverovatnih 879 miligrama natrijuma. To znači da dehidrira organizam i nikako nije dobar izbor za kožu.

