Pila je čašicu sirćeta svako jutro na prazan stomak: Evo šta joj se dogodilo sa telom posle 7 dana

Jabukovo sirće je poznato kao čudesni napitak za mršavljenje i rešavanje nekih zdravstvenih problema. A šta se događa ako ga sedam dana konzumirate čim se probudite, opisala je jedna žena i otkrila zanimljive detalje.

,,Sebe smatram osobom sa prilično zdravim navikama, ali najviše brljavim kada su u pitanju jutarnje navike.

Umesto da, kao svaka zdravstveno odgovorna osoba, ujutro popijem vodu ili mlaku vodu sa limunom, ja se odmah hvatam za kafu.

Onda sam rešila da to malo promenim i da umesto kafe svakog jutra popijem čašicu jabukovog sirćeta, u nadi da će me zaista rešiti nadutosti i tromosti.

Moj eksperiment je trajao nedelju dana, a evo kako je prošao.

Počelo je moje prvo jutro – iskotrljala sam se iz kreveta želeći kafu, ali sam umesto toga sebi sipala dobru rakijsku čašicu sirćeta, pomešala sa malo vode i iskapila to. Oči su mi odmah zasuzile pa sam se brže-bolje nalila sa još vode. I moram da vam priznam, to me je odmah razbudilo. Takođe, osećala sam da mi grlo i stomak gore, pa sam sebi to predstavila kao da sirće ubija sve bakterije u meni. Doduše, peklo je i previše, pa sam rešila da se ipak konsultujem sa nutricionistom i ispostavilo se da sam sipala premalo vode. Na dve kašičice sirćeta treba sipati oko 250ml vode, u suprotnom će sirće oštetiti zube ali i sistem za varenje.

Malo me je uplašilo to prvo jutro, ali sam nastavila dalje i ovog puta sam pratila uputstva. Ovog puta bilo je mnogo podnošljivije i evo šta sam primetila.

Prvo – zaista nisam bila onako naduvena kao ranije. Tri dana bilo je dovoljno da splasnem. I imala sam više energije celog dana. Ne mnogo više, ali razlika je ipak bila osetna.

Što se tiče lepote kože i ostalih estetskih benefita, koža mi je bila primetno lepša, ali zaista ne znam da li je za to zaslužno sirće ili litri i litri vode koje sam pila kako bih se rešila njegovog ukusa u ustima.

Samo par dana nakon što sam prestala sa eksperimentom, prehladila sam se, i to sam povezala sa tim da mi je sirće diglo imunitet, da bi potom pao kada sam prestala da ga pijem. Zato sam rešila da produžim sa ovim režimom, i mogu vam reći da nemam nikakve zamerke na njega“, piše Blic Žena.

