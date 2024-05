Pileće meso duže od ovoga ne smete držati u zamrzivaču: Može postati opasno po zdravlje

Kao što znate, često se dogodi da neka kesa mesa odstoji duže vreme u zamrzivaču, a mnogi se onda pitaju kako znati je li meso sigurno za konzumiranje.

Da li ste se ikada zapitali koliko dugo možete držati pileće meso u zamrzivaču? Iako je zamrzivač odličan način da produžite vek trajanja namirnicama, postoje određene smernice koje treba pratiti kako biste izbegli potencijalne zdravstvene rizike. Evo svega što treba da znate o čuvanju pilećeg mesa u zamrzivaču.

Koliko dugo može stajati pileće meso u zamrzivaču?

Pre nego što isplanirate svoje obroke, važno je znati koliko dugo možete sigurno držati pileće meso u zamrzivaču. Opšte smernice za vreme skladištenja su sledeće:

Komadići piletine: Pileće komade poput fileta i šnicli možete držati u zamrzivaču od 9 do 12 meseci. Mleveno pileće meso: Mleveno pileće meso treba potrošiti unutar 3 do 4 meseca. Celi pileći delovi: Butove, grudi i druge celine pileće delove možete čuvati u zamrzivaču od 9 do 12 meseci. Važno je napomenuti da su ovo samo smernice i da faktori poput temperature zamrzavanja, vrste zamrzivača i uslova skladištenja mogu uticati na kvalitet mesa.

Rizici od dužeg čuvanja pilećeg mesa

Kada se pileće meso skladišti duže od preporučenog perioda, postoji povećan rizik od razvoja bakterijskih infekcija. Bakterije poput Salmonella, Campylobacter i Ešerihije koli mogu se razviti na mesu koje je dugo bilo u zamrzivaču, posebno ako dođe do prekida lanca hlađenja ili oštećenja pakovanja.

Sigurno pripremanje pilećeg mesa

Ukoliko koristite meso koje je dugo bilo u zamrzivaču, važno je pravilno ga termički obraditi kako biste ubili potencijalne bakterije. Kuvanje mesa na preporučene temperature zahteva da se unutrašnja temperatura mesa podigne na odgovarajući nivo kako bi se uništile bakterije koje mogu izazvati bolesti.

