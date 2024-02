Evo kako da najbrže odledite meso iz zamrzivača: Ovako neće izgubiti hranljive sastojke

Mnoge domaćice prave istu grešku kada odmrzavaju meso

Svakoj domaćici se bar nekada desilo da zaboravi da na vreme izvadi meso iz zamrzivača.

Onda pribegavaju raznim trikovima, od stavljanja mesa u mikrotalasnu do odleđivanja u vrućoj vodi. Ipak, za svaki od tih postupaka potrebno je dosta vremena.

Ako želite da odmrznete meso tokom letnjeg dana ili bilo kog dana kada je temperatura u vašoj kuhinji jedva iznad 4,5 stepeni Celzijusa, možda je najbolje da potražite drugu opciju.

Meso nikako ne smete da odmrzavate u vrućoj vodi jer to uzrokuje razmnožavanje raznih bakterija.

Ono što će učiniti da se meso najbrže odmrzne jeste da ga izvadite iz kese i da ga stavite u hladnu vodu.

Čim se malo odmrzne razdvojite šnicle i posolite ga. Ako je meso u komadu samo ga usolite i ostavite na sobnoj temperaturi.

Za pola sata meso će popustiti tako da ćete moći da ga izlupate ili da ga isečete na parčiće ili kockice.

Postoji još jedan način.

Uzmite dve metalne posude. Jednu okrenite naopako i na nju stavite meso, na koje ćete onda položiti drugu posudu i napuniti je vrelom vodom. Sačekajte samo 5 do 10 minuta i to je to.

