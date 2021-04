Poremetiće vam san: Ove namirnice nikako ne uzimajte pre spavanja

Postoji namirnice koje ne bismo trebali da unosimo uveče, jer nam upravo one ne dozvoljavaju da zaspimo.

Određene namirnice ili neki sastojci u hrani utiču loše na naš organizam što narušava proces spavanja. Dovoljno je samo da izbegavate ove namirnice pred spavanje i nećete imati nikakvih problema sa snom.

Kafa

Jasno je zbog čega ne bi trebalo da pijete kafu pred spavanje. Kofein koji se u njoj nalazi “služi” da razbuđuje organizam, što vam sigurno neće pomoći da zaspite.

Alkohol

Još jedan napitak koji ne bi trebalo konzumirati pred spavanje. S obzirom na to da telo želi da izbaci alkohol koji unesete u sebe – čaša ili dve piva pred spavanje će vas samo “terati” u toalet u sred noći, možda i više puta.

Sokovi

Sokovi su uglavnom prepuni šećera, što našem telu prija ako želite da se razmrdate, da popravite raspoloženje ili poboljšate koncentraciju, ali to ubija san.

Povrće

Iako deluje besmisleno – ali neko povrće nije dobro jesti pred spavanje. Ma koliko bili zdravi – jednostavno nešto treba izbegavati uveče. To se pre svega odnosi na povrće koje se teško vari, kao što je prokelj, brokoli, kupus.

Slatkiši

Iz istog razloga zbog kog treba izbegavati sokove – treba izbegavati i slatkiše pred spavanje. Visok sadržaj šećera držaće vas budnim sigurno duže nego što ste planirali. Ovo se posebno odnosi na čokoladu – koja stimuliše mozak, otklanja umor i ubrzava metabolizam – što je sve poželjno, ali za početak, a ne kraj dana.

“Teška” hrana

Pod terminom “teška” hrana podrazumeva se veoma začinjena i masna hrana. Upravo je to ono što bi trebalo izbegavati kasno uveče. Problem je što organizam mora dodatno da se potrudi da bi svario ovakvu hranu, a to mu “teže pada” u toku sna. Zato će vas držati budnim sve dok to ne svari – što može potrajati i satima.

