Rusi se kunu u njega: Ovaj čudesni napitak ubrzava metabolizam, 1 sastojak je ključan

Hrana je najmoćniji lek koji pruža ne samo energiju, već i brojne nutrijente, a čarobni sastojci pojedinih namirnica imaju i sposobnost da naš organizam očiste od toksina.

Jedna od takvih namirnica je i heljda. Ipak, heljda na koju smo navikli u ishrani, braon heljda, ima i svoju „mlađu sestru“ – zelenu heljdu, koja je još bogatija korisnim svojstvima, a na koji način nam može pomoći u čišćenju organizma i skidanju viška kilograma, prenosimo u nastavku.

U čemu je razlika između braon heljde i ove zdravije, zelene, od koje se pravi eliksir zdravlja? U termičkoj obradi – braon heljda na svom putu do rafova u supermarketima ili prodavnicama zdrave hrane prolazi kroz dva do tri ciklusa termičke obrade tokom kojih ona izgubi i do 30 procenata svojih korisnih sastojaka jer temperatura na kojoj se prži razlaže mnoge vitamine i fermente. Sa druge strane, zelena heljda nije termički obrađena, te su svi važni sastojci očuvani.

Zelena heljda ima mnoštvo benefita:

– Manje je kalorična od braon, termički obrađene heljde

– Sadrži viši nivo lako usvojivih belančevina

– Potpomaže ubrzavanje i normalizaciju metaboličkih procesa u organizmu

– Učestvuje u procesima snižavanja nivoa lošeg holesterola u krvi

– Utiče na rad kardio-vaskularnog i nervnog sistema i rad mozga

Čarobni ruski napitak od zelene heljde

Za pripremu ovog napitka u koji se ruski travari i nutricionisti kunu potrebno je svega par sastojaka, a njegova priprema oduzeće vam samo nekoliko minuta, pa tako vrlo lako možete uključiti ovakvo čišćenje u svoju svakodnevnu jutarnju rutinu. Važno je da se napitak popije na prazan stomak, obavezno pre doručka i jutarnje kafe.

Jedna supenu kašika zelene heljde potrebno je samleti u blenderu, a zatim dobijeni prah preliti sa pola šolje kefira, fermentisanog mleka ili jogurta i promešati tako da se dobije homogena masa. Nakon toga dobijeni napitak ostavite da odstoji oko 30 minuta i popijte ga. Po želji možete dodati i malo cimeta za bogatiji ukus.

Na koji način zelena heljda čisti naš organizam

Zahvaljujući svojim lako usvojivim belančevinama, vitaminima i antioksidativnim svojstvima zelena heljda čisti sve toksične nusprodukte, radioaktivne elemente i teške metale iz krvi, limfe i creva, čime pospešuje uspostavljanje normalne crevne mikroflore, poboljšava procese varenja i ubrzava metabolizam i sagorevanje masti u organizmu. Za ovakvo „generalno čišćenje“ dovoljno je svega dve nedelje, a recept za pripremu čudotvornog napitka izuzetno je jednostavan i ne zahteva mnogo vremena.

