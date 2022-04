Ruski doktor predlaže idealan obrok posle treninga

Mnogi ljudi smatraju da se posle intenzivnih treninga može jesti sve i da to neće negativno uticati na zdravlje i figuru, a da li je to zaista i tako, otkriva ruski doktor, nutricionista Elena Ignatikova.

„Naš organizam troši energiju na račun glikogena, odnosno rezervi ugljenih hidrata u mišićima. Tokom treninga, telo troši energiju u mišićima, pa se mora i nadoknaditi. Tako da je uzimanje ugljenih hidrata u roku od sat vremena od treninga opravdano. U slučaju da gladujete nakon bavljenja sportom, sinteza glikogena će se usporiti i mišići se neće u potpunosti oporaviti“, objasnila je doktorka u intervjuu Sputnjiku.

Ona je navela da posle treninga treba jesti, ali umereno. To ne znači da je taj period bezbedan i da se može jesti slatka i masna hrana. Najbolje je popiti šolju mleka, pojesti bananu ili neku drugo slatko voće. Apetit nakon treninga je uvek veći nego što nam je potrebno da nadoknadimo energiju. Situacija može biti obrnuta, treniraćemo, jesti više i dobijati na težini, pojasnila je Ignatikova.

„Tokom dana se mogu pojesti ugljeni hidrati kao što su bombone, kolači ili sladoled u količini do 50 grama. Za muškarce je to devet kašičica šećera, a za žene je to šest kašičica. Ako jednom mesečno pojedete čokoladicu posle treninga, to može da se toleriše, ali ako jedete svakodnevno po pola čokoladice, od toga nećete imati nikakvu korist, samo štetu“, zaključila je ruska doktorka.

(Sputnjik)

