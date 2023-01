Samo sedam dana NIJE konzumirala mleko i mlečne proizvode, evo šta joj se desilo

Kolumnistkinjaa i novinarka Eli Valanski odlučila je da se odrekne mleka i mlečnih proizvoda na sedam dana pa da saopšti o promenama koje su joj se dogodile u tom periodu.

Kako prenosi Eat This, povremeno je osećala probleme s probavom i to je bio jedan od razloga zašto se odlučila na ovaj eksperiment. Nakon samo dva dana počela je primećivati promene, a nakon sedam dana one su bile još očiglednije.

– Osećala sam se energičnije, a takođe mi je nestala nadutost koja mi je često zadavala probleme. Dugi niz godina imala sam neugodne bolove u stomaku, pogotovo u večernjim satima, a to je sve u potpunosti nestalo u ovih nedelju dana kada nisam pila mleko ni jela mlečne proizvode – rekla je Valanski.

Ipak, kako naglašava, jednu stvar nije primetila, a to su promene na koži.

– Često sam čitala da mlečni proizvodi mogu da pogoršaju rozaceu i druge kožne probleme. Kako i sama godinama imam rozaceu, nadala sam se da ću poboljšati stanje kože ako jednu sedmicu ne jedem mlečne proizvode. Međutim, moja koža ostala je potpuno ista. Možda bih videla neku razliku da sam se odrekla mlečnih proizvoda na duže vreme. Takođe, u Njujorku je upravo tada bilo neverojatno hladno i vetrovito, pa je moguće da je suv i hladan vazduh sam po sebi bio okidač lošem stanju moje kože. U svakom slučaju, aspekt boljeg kvaliteta kože vezan uz mlečne proizvode u ovom eksperimentu pokazao se prilično neutralnim – zaključila je ona.

