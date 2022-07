Samo šoljica ovih bobica dnevno može da poboljša pamćenje, ali i zdravlje creva

Malo toga pruža veće zadovoljstvo nego grickanje sočnih kupina tokom vrelih letnjih dana. To tamnocrveno šumsko voće prepuno jestivih semenki i prijatnog slatkastog ukusa neizostavna je letnja namirnica koja može dati posebnu notu vašim salatama, koktelima pa čak i žitaricama koje jedete za doručak.

Kupine su dostupne na pijacama i prodavnicama, a mogu se naći i uz put i šumske staze. Ako ne možete nabaviti sveže, dobro će vam poslužiti i one zamrznute kojih ima tokom cele godine. Kupine imaju vrlo malo kalorija, nemaju dodanih šećera i obiluju važnim nutrijentima. Jedna šoljica kupina sadrži:

60 kcal

14 g ugljenih hidrata

7,5 g vlakana

42 mg kalcijuma

29 mg magnezijuma

30 mg vitamina C

Uz to, poput drugih vrsta šumskog, odnosno bobičastog voća, sadrže polifenole antioksidantnog efekta, uključujući antocijanin koji tom voću daje karakterističnu boju. Osim što oduševljavaju ukusom, kupine mogu učiniti čuda za vaše telo ako ih konzumirate redovno.. Evo pet iznenađujućih efekata redovnog konzumiranja kupina:

Mršavljenje

Konzumiranje voća uvek je povezano s pozitivnim efektom na održavanje optimalne telesne težine. Kupine ne sadrže masnoće i natrijum, nemaju dodatih šećera i sadrže relativno malo kalorija. Uz to, vlakna koja sadrže mogu pospešiti osećaj sitosti, a to pomaže u održavanju zdrave telesne težine.

Jačanje imunološkog sistema

Vitamin C je važan nutrijent za pravilan rad našeg imunološkog sistema. On doprinosi prirodnoj sposobnosti tela da se obrani od bolesti i infekcija i pospešuje antioksidansnu aktivnost čime se uopšteno poboljšava zdravlje organizma. Jedna šoljica svežih kupina sadrži 30 mg vitamina C, što je više od 30 posto dnevno preporučene količine tog vitamina.

Poboljšanje kognitivnih sposobnosti

Kupine sadrže polifenol koji se naziva antocijanin, a koji se nalazi i u nekim drugim namirnicama koje su prirodno ljubičaste ili tamno crvene boje (poput crvenog kupusa ili batata). Studije su pokazale da je taj polifenol povezan sa značajnim poboljšanjem pamćenja, pažnje i psihomotoričke brzine. To, naravno, čini kupine vrlo moćnom hranom za mozak.

Poboljšanje mikrobioma creva

Mikrobiom creva može imati velik uticaj na zdravlje creva, funkcionisanje imunološkog sistema pa čak i na mentalno zdravlje. Konzumacija bobičastog voća, uključujući kupine, može dovesti do važnih pozitivnih promena u gastrointestinalnom bakterijskom sistemu i doprineti zdravom mikrobiomu creva, piše Živim.hr.

Smanjenje upale u organizmu

Hronična upala je povezana s ishemijskom bolešću srca, moždanim udarom, rakom i drugim teškim bolestima. Studije su pokazale da kupine mogu pomoći u smanjenju upale u telu, naročito upale uzrokovane debljinom.

