Šest jutarnjih navika koje vam možda skraćuju život

Postoje dve grupe ljudi: oni kojima je doručak najvažniji deo dana i oni koji ga redovno izbegavaju.

Ali, ovaj prvi obrok u danu (i ono što ste odlučili da pojedete tokom njega) zapravo može da ima veliki uticaj na vaše celokupno zdravlje. Štaviše, čini se da vam loše jutarnje navike čak mogu skratiti život povećavajući rizik od hroničnih bolesti.

1. Preskakanje doručka može uticati na vaš metabolizam

Ako preskočite doručak, to može uticati na vašu težinu. Studija iz februara 2020. objavljena u Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism otkrila je da su učesnici koji su pojeli obilan doručak (umesto obilne večere) sagoreli skoro dvostruko više kalorija tokom dana. Oni koji su doručkovali takođe su imali niži nivo šećera u krvi i insulina. Studija je takođe otkrila da su učesnici koji su jeli niskokalorični (umesto visokokaloričnog) doručak imali izraženiji osećaj gladi. Svi su ti efekti povezani s gojaznošću, za koju istraživanje NIH-a pokazuje da može očekivani životni vek da skrati za 14 godina.

2. Slanina može da poveća rizik od raka debelog creva

Miris slanine koja cvrči u tiganju jedan je od najboljih mirisa koje možete da nanjušite tokom doručka. Ali, studija iz februara 2020. objavljena u časopisu International Journal of Epidemiology otkrila je da jedenje samo jednog komada slanine dnevno (oko 25 grama) povećava rizik od raka debelog creva za 20 posto. Studija je pratila skoro pola miliona odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu od 40 do 69 godina tokom pet godina.

3. Ako tokom doručka pijete sok, to može povećati rizik od dijabetesa tipa 2

Studija iz septembra 2019. objavljena u časopisu Diabetes Care otkrila je da je povećanje unosa 100% voćnih sokova za pola šoljice ili više dnevno povećalo rizik za dijabetes, sedmi vodeći uzrok smrti u SAD-u, za 16%. Umesto toga, istraživači predlažu da sokove zamenite celim komadima voća koji sadrže mnogo više vlakana.

4. Ispijanje soka od grejpa može uticati na efikasnost vaših lekova

Ako ste ljubitelj sveže ceđenog soka od grejpa koji rado ispijate uz doručak, budite oprezni i razmislite o preskakanju te navike. Naročito ako uzimate lekove. Na primer, Uprava za hranu i lekove napominje da sok od grejpa može uticati na efikasnost određenih lekova, poput lekova za snižavanje holesterola i lekova za snižavanje krvnog pritiska.

5. Prerano pijenje kafe može uticati na regulaciju šećera u krvi

Studija Univerziteta Bath iz oktobra 2020. otkrila je da, ako je ispijanje crne kafe prva stvar koju ujutro radite, to može negativno uticati na kontrolu glukoze (šećera) u krvi, faktora rizika za dijabetes i bolesti srca – dva vodeća uzroka smrti u Americi.

6. Ako preskačete doručak, to može uticati na zdravlje vašeg srca

Studija iz aprila 2019. objavljena u časopisu American College of Cardiology obuhvatila je 6.550 odraslih osoba u SAD-u i otkrila da oni koji su preskočili doručak imaju 87% veći rizik od umiranja zbog kardiovaskularnih bolesti u odnosu na one koji su doručkovali. Naime, preskakanje doručka može dovesti do povećanja nivoa holesterola i povišenog krvnog pritiska, piše Eat This, Not That.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.