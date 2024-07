So ili šećer, šta je štetnije? Tvrdnje stručnjaka će vas iznenaditi

So ili šećer, šta je štetnije?

Namirnice koje se dosta nalaze u hrani u skrivenom obliku dovode do toga da nismo zapravo svesni u kolikoj meri ih unosimo.

Prosečan unos šećera za odraslu osobu na dnevnom nivou iznosi 25 g odnosno 6 kafenih kašičica.

Za so ta brojka je malo drugačija, pa iznosi jednu kašičicu, tj najviše 6 grama.

Šećeri

Prirodni šećeri koji se nalaze u hrani nisu štetni koliko oni prerađeni, koji nemaju nutritivnu vrednost, samo su bogati kalorijama. Zbog pojačane proizvodnje insulina, neophodnog da svari ove šećere, može da dođe do nastanka insulinske rezistencije.

Preveliki unos šećera može da dovede i do pojave dijabetesa tipa 2. Iako pri pomisli na visok krvi pritisak većina razmišlja o unosu soli, dokazano je da šećer može da poveća rizik i od ovog stanja.

So

So je neophodna organizmu za prenos elektrolita u telu i regulaciju tečnosti u organizmu. So može da dovede do nadutosti, problema sa jetrom i bubrezima, kao i srčanih problema.

Stručnjaci ističu umerenost konzumiranja obe namirnice, ali i to da je, ako se porede, šećer ipak više štetan, prenosi portal Samhealth.

