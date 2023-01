Srbi ga jedu svakodnevno, a uništava organizam: Eliminišite ga iz ishrane što pre!

Procene stručnjaka iz Velike Britanije kažu da na svakih 10 osoba koje se bore sa hipertenzijom, dođe još 7 njih koje takođe pate od visokog pritiska, ali to ne znaju.

Visok krvni pritisak može da utiče na pravilan rad srca i izazove različite probleme koji u nekim slučajevima mogu da budu i kobni. Jedan od glavnih uzročnika povišebnog krvnog pritiska jeste nepravilna ishrana, a ako se sagledaju prehrambene navike ljudi u Srbiji, postaje jasno zašto u našoj zemlji veliki broj ljudi godišnje umre od infarkta i drugih poremećaja kardiovaskularnog sistema.

Pomenuli smo lošu ishranu. Ispostavilo se da su šunke, kobasice i druge mesne prerađevine koje sadrže velike količine soli, veoma loše za krvni pritisak. Prema doktorki Sari Džervis, previše soli u ishrani je glavni međunarodni zdravstveni problem.

“Kad bi se količina soli u ishrani smanjila za jednu trećinu, bilo bi 8.000 manje preuranjenih smrtnih slučajeva godišnje u našoj zemlji, a na lečenju obolelih bi se uštedelo na stotine miliona funti”, objašnjava doktorka Džervis. Prema njenom mišljenju, mnogo je bolje začiniti hranu biljnim začinima, limunovim sokom, biberom i sličnim stvarima koje mogu u velikoj meri da poboljšaju ukus hrane i daju lepšu aromu mesom.

Iako to isprva može da bude čudno, vremenom se organizam, prema rečima doktorke Džervis, navikne na to.

Ona ističe da ne treba nasedati na marketinške trikove i tvrdnje da su kamena, himalajska ili morska so, koje se prodaju i po višim cenama, zdravije. Ona savetuje da, ako već ne možete bez ovog začina, koristite kalijumovu so. Preporučena količina soli je 1,5 do 3 g dnevno, što bi bila jedna ravna kašičica. Doktorka Džervis preporučuje da se okrenete kuvanoj hrani i da sami spremate svoje obroke, jer je restoranska hrana mnogo slanija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.