Srbi masovno kupuju ovo ulje: Smrt je za srce, kardiolog upozorava da ga ne jedemo

Brza pretraga interneta otkriva članke koji preporučuju kokosovo ulje za sve, od poboljšanja pamćenja do poboljšanja zdravlja srca.

Stručnjaci Klinike Mejo kažu da se kupci čuvaju, posebno kada je u pitanju kokosovo ulje i vaše srce.

Da li je kokosovo ulje zdravo?

„Dobro je za vašu kožu, nije dobro za vaše telo.“

Kardiolog dr Stiven Kopecki kaže da kokosovo ulje nije dobro za zdravlje srca, jer podiže loš holesterol. „Pre četrdeset godina sprovedena je studija koja je proučavala puter, mast, goveđe ili kokosovo ulje. Koja namirnica vam je najviše podigla loš holesterol? Pogađate? To je bilo kokosovo ulje.”

Kako biljka može biti gora od životinjske masti? „Znamo da je kokosovo ulje veoma zasićena mast. Iako raste iz zemlje, i ništa što raste iz zemlje nema holesterol u sebi. To je zasićena mast koja se pretvara u holesterol.“ Dr Kopecki kaže da je kokosova voda u redu, kao i povremene pahuljice na salatama ili poslasticama. Ali izbegavajte kokosovo ulje. „Nemoj to jesti. To zaista podiže vaš loš holesterol.“

