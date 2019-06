Šta bi nam se desilo da jedemo samo meso

Iz godine u godinu sve se više ljudi odriče mesa i životnjskih proizvoda, a izbor jela za vegetarijance i vegane u restoranima postaje sve širi. Ipak, nije to najzdraviji način ishrane.

Ali, šta bi se dogodilo da se u potpunosti odreknemo vegetarijanskih ideala i postanemo isključivo mesojedi? Najkraće rečeno, naše bi telo uvenulo, prenose mediji u regionu.

Trovanje proteinima

Ishrana koja uključuje samo meso značila bi da ne konzumiramo ni jednu namirnicu bogatu vlaknima, a to bi najpre izazvalo zatvor – što je najblaža od svih nuspojava.

Odbijanjem hrane bogate ugljikohidratima odrekli bismo se glavnih izvora energije. Telo bi zbog toga razgrađivalo masti i najvažnije proteine, što bi izazvalo dodatne probleme.

Došlo bi do trovanja proteinima, poremećaja s vrlo neugodnim simptomima poput slabosti, proliva, pa čak i smrti. Sve bi to nastalo kao posledica nakupljanja ureje koja nastaje u jetri pri pretvaranju proteina u glukozu.

Na primer, meso zeca siromašno je mastima, zbog čega bi telo počelo sagorevati vlastite naslage. Zabeleženo je da ishrana isključivo zečetinom može dovesti do smrti jednako kao i izgladnjivanje.

Skorbut ili bakterijske infekcije?

Ili bi nas snašao skorbut – vitamin C je jedini koji ljudsko telo ne može samo da proizvede.

Jedan od načina na koji bismo mogli sprečiti neke od simptoma je jedenje sirovog mesa kako bismo izbegli uništavanje vitamina C kuvanjem. Ali opet, to bi dovelo do brojnih bakterijskih infekcija.

Drugim rečima, ako vam je ikad palo napamet odreći se svih namirnica osim mesa, imamo samo jednu poruku za vas – nemojte.