Šta će se dogoditi ako jedete bananu svaki dan?

Ovo omiljeno voće obiluje jednostavnim šećerom – monosaharidom fruktozom, zbog čega su savršen izvor energije. Važan su izvor kalijuma koji je važan za kontrakciju mišića, pravilan rad nervnog sistema i dobro funkcionisanje srca.

Ali, ipak treba pripaziti s unosom ove voćke, jer prema rečima stručnjaka, preporuka je da se tokom dana pojede banana ili dve. Preterana konzumacija bilo koje namirnice, čak i ako se radi o zdravim bananama, može voditi do nakupljanja kilograma.

Evo šta jedna banana dnevno čini za vaš organizam

Poboljšava rad probavnog sistema

Danas, više nego ikad pre, jasno nam je da je zdravlje creva potrebno za zdravlje celokupnog organizma. Postoje mnoge strategije kako ga očuvati, a odlična je za ove potrebe i banana. Prema studiji iz 2017. godine, banana je bogata jednostavnim šećerom – monosaharidom fruktozom, koja pojačava proizvodnju kiselina potrebnih za zdravlje creva.

Možete izgubiti višak kilograma

Ovo je dobrobit koja je jako na ceni! Kako je puna vlakana i proteina, banana će vam pomoći da dugo ostanete siti, bez obzira na to što jedna banana sadrži samo 100 kalorija. Nalazi se na listi najzdravijih namirnica koje utiču na gubitak kilograma.

Može uticati na izgled kože

Kada pomislite na hranu koja hrani kožu sigurno vam prvo na pamet padaju losos, avokado ili orasi – ali banana može jako da utiče na to kako će vam izgledati koža i to zbog vitamina i minerala koji se u njoj nalaze, a posebno magnezijuma koji jača proizvodnju kolagena. Bez obzir kakve vas tegobe muče, bilo da se radi o aknama, borama ili suvoj koži, banana može pomoći. Možete napraviti i masku za lice od banane, a stručnjaci se slažu da je to odlična ideja, prenosi Ordinacija.hr.

Budi energiju

Posebno ako je pojedete pre fizičke aktivnosti, ona može da pojača nivo energije i spreči osećaj umora tokom dana. Rezultati jedne manje studije su pokazali da oni koji tokom vežbanja piju sportske napitke svakih 15 minuta umesto banane, daju i mnogo manje rezultate. Upravo to dokazuje da banane podižu nivo energije i olakšavaju naprezanje. To se može videti i tokom teniskih mečeva, na primer, kada teniseri između gemova i setova iz torbe vade upravo ovo voće i jedu ga.

Banana sadrži triptofan, aminokiselinu koju telo pretvara u serotonin, poznat po tome što nas opušta, poboljšava nam raspoloženje i uopšteno budi osjećaj sreće. Ovo je jedinstveno tropsko voće izvrsno je za smirivanje nervnog sistema i brani nas od depresije i stresa.

Kalijum je važan za zdravlje

Banane su poznate po tome što sadrže kalijum, ali da li ste znali da on može da utiče na zdravlje srca? Važno je znati da može i da će upravo konzumacija jedne banane na dan zaštititi zdravlje srca. Većina ljudi ne unosi dovoljno kalijuma u organizam, što može imati direktan uticaj na krvni pritisak i ostale delove kardiovaskularnog sistema. Istraživanja čak pokazuju da ishrana bogata kalijumom može smanjiti rizik od obolevanja od bolesti srca za čak 27 posto.

Poboljšaćete vid

Prema istraživanjima, banana sadrži vitamina A koji štiti oči i vid i poboljšava noćni vid. Nema potrebe da jedete šargarepu svaki dan kad možete i jednu bananu koja, ne samo da će poboljšati vid, već će čuvati celokupno zdravlje organizma.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.