Šta će se dogoditi sa vašem organizmom ako svakog dana jedete čokoladu

Mnogi ljudi ne mogu zamisliti dan bez slatkiša, ali to nije najbolja opcija za naše telo. Ali pošto su cene kakaoa porasle, pa tako i cene čokolade, možda biste razmislili o smanjenju jednog od svojih omiljenih slatkiša.

Maksin Jung, dijetetičarka i osnivačica The Wellness Whisk, ispričala je kako svakodnevna konzumacija čokolade može uticati na vaše telo.

Dnevna doza čokolade mogla bi da bude savršena oporavka kada se osećate loše. Jung kaže da za to možete zahvaliti kofeinu, jer čak i mleko poput crne čokolade sadrži ovaj stimulans. Samo što tamno sadrži više kofeina po porciji.

„Takođe, čokolada je dobar izvor ugljenih hidrata, koji su prvi izvor goriva za vaše telo. Međutim, dok neki uživaju u skromnom povećanju energije od konzumiranja čokolade, drugi se mogu osećati malo nervozno ako su osetljivi na kofein“, kaže ona .

Čak i male doze kofeina mogu izazvati nemir i probleme sa spavanjem kod ljudi osetljivih na kofein. Međutim, za većinu odraslih, 400 miligrama kofeina dnevno se smatra bezbednim.

To je povezano sa zdravljem srca

Jedenje čokolade može biti odlično za zdravlje vašeg srca. Moćna biljna jedinjenja nazvana flavonoidi koja se nalaze u kakau mogu pomoći u smanjenju holesterola, poboljšanju protoka krvi i smanjenju insulinske rezistencije.

„Neke studije pokazuju da umerene količine čokolade mogu da smanje krvni pritisak, rizik od moždanog udara i lipidne plakove“, kaže Jung.

Ali istraživači su takođe primetili da konzumiranje velikih količina slatkiša može poništiti zdravstvene prednosti i izazvati negativne efekte zbog povećanog unosa šećera.

Može podržati zdravlje mozga

Vaša čokoladica takođe ima neke prednosti za vaš mozak. Neka istraživanja sugerišu da flavanoli u čokoladi mogu biti povezani sa poboljšanom memorijom i boljim vremenom reakcije.

U stvari, mala studija objavljena u novembru 2019. u ‌Nutrients ‌ povezuje dnevnu konzumaciju 24 grama tamne čokolade tokom mesec dana sa poboljšanim kognitivnim funkcijama i performansama, a ovi pozitivni efekti su trajali tri nedelje nakon što su učesnici prestali da jedu čokoladu dnevno.

Međutim, mnoge studije koje pokazuju značajno poboljšanje kognitivnih sposobnosti obično uključuju izuzetno visoke unose flavonoida – više od 400 miligrama dnevno, ili ekvivalent osam pločica crne čokolade. Iako zvuči primamljivo, uzima se više od preporučenog dnevnog unosa i nije dobra opcija na duge staze.

Povezano je sa povećanjem lošeg holesterola

Iako flavonoidi kakaoa mogu biti povezani sa snižavanjem holesterola, određene vrste čokolade, posebno ako se konzumiraju u velikim količinama, mogu dovesti do povećanja nivoa LDL holesterola. Čokolade, posebno mlečne i bele, sadrže zasićene masti iz kakao putera (prirodna mast kakao zrna). Na primer, bela čokolada se sastoji od najmanje 20 procenata kakao putera i do 55 procenata šećera.

Može doprineti povećanju težine

Kao i svaka hrana, čokolada ima kalorije, a ako unosite više kalorija, to može dovesti do debljanja. Kada je u pitanju debljanje, ono što čokoladu čini posebno problematičnom je njen sadržaj šećera. Hrana koja izaziva skokove šećera u krvi i insulina može dovesti do gladovanja i prejedanja. Vremenom, ovaj obrazac može povećati rizik od povećanja telesne težine, kao i rizik od dijabetesa i srčanih oboljenja.

Može izazvati stomačne probleme

U zavisnosti od vrste, čokolada može da sadrži više mlečnih proizvoda i šećera, a to može dovesti do stomačnih tegoba, izazivajući probleme poput dijareje, nadimanja, bolova u stomaku i gasova. Ovo je posebno primetno ako imate netoleranciju na laktozu, sindrom iritabilnog creva ili osetljivost na šećer.

Može doprineti nastanku kamena u bubregu

Ako ste skloni kamenu u bubregu, izbegavajte da jedete čokoladu svaki dan. To je zato što je čokolada bogata oksalatima, prirodnom supstancom koja se nalazi u mnogim namirnicama. Iako ne morate potpuno da isečete čokoladu, ograničavanje na posebne prilike je verovatno sigurna ideja ako imate problema sa bubrežnim kamencima

Može izazvati migrene

Čokoladica može biti izvor jake glavobolje. Čokolada sadrži kofein i beta-feniletilamin. Oba stimulansa mogu uticati na funkcionisanje nervnog sistema i uzrokovati suženje krvnih sudova, što na kraju dovodi do migrene. Osim toga, mnoge čokolade imaju dosta dodatog šećera, što može dovesti do povećanja šećera u krvi i hormonskih fluktuacija, koje utiču i na krvne sudove, piše Klix.ba.

