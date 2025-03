Stari pčelar otkrio: Samo 1 kašičica ovog meda dnevno spušta pritisak i čisti krvne sudove

Med od heljde je veoma zdrav i ima izuzetna antibakterijska svojstva

Heljda ima jednu izuzetno zanimljivu osobinu koju druge žitarica nemaju. Na zeljastoj stabljici razvija se i do 2000 krupnih mirisnih, belih, ružičastih i crvenih cvetova složenih u grozdaste cvatove vrlo bogate nektarom.

Cvetovi se razvijaju neujednačeno tako da vreme cvatnje traje i do 30-tak dana. Poljoprivrednici zato koriste tu prirodnu simbiozu pčela i heljde dvojako: dovoze košnice pčela u cvatuću heljdu, pa istodobno dobivaju izvrstan med i povećavaju prinos ove žitarice maksimalnom oplodnjom, koja može biti i do 50% veća od one bez pomoći pčela.

Đoko Zečević, poznati pčelar i diplomirani ekonomista, opisuje prizor koji svakodnevno susreće na 1400 metara nadmorske visine gde gaji pčele, pravi med i unapređuje pčelarsku opremu. Potiče iz pčelarske porodice, a kroz bogato tridesetogodišnje iskustvo stekao je dragocena znanja. O blagodetima meda od heljde pričao je za magazin „Magično bilje“

– Nektar sakupljen sa cvetova heljde i prerađen u med ima visoku cenu na tržištu, ali i veliku potražnju. Tamne je boje, jakog i otužnog mirisa i vrlo specifičnog ukusa – pomalo neprijatnog, pa ga je lako prepoznati. Ovaj med je vrlo bogat mineralnim materijama, a posebno gvožđem. Veoma je koristan kod bolesti krvnih sudova, visokog krvnog pritiska, anemije, avitaminoze, različitih krvarenja i mnogih drugih oboljenja- pojasnio je ovaj iskusni pčelar.

