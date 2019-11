Stručnjaci tvrde: Jedna jabuka dnevno – zdravlje, tri – masna jetra

Može li previše voća biti nezdravo? Definitivno može, odgovara njemački lekar Karsten Lekutat (Carsten). Voće sadrži fruktozu, zato i jeste tako ukusno i slatko.

– Fruktoza je na kraju krajeva ipak šećer sa svim problemima koji iz previše šećera proizlaze – kaže on.

Jedna jabuka čini vas zdravim, tri često rezultuju masnom jetrom, navodi ovaj istraživač. Kada jetra postane masna, većina pretpostavlja da je to zbog alkohola. Ustvari, kaže Lekutat, u 20 do 30 posto slučajeva to nema veze s alkoholom, nego je posledica previše fruktoze.

Znači, trebalo bi jesti samo povrće?

– Ne. Bio bih srećan kada bi mnogo mojih pacijenata jelo više voća, jer ga uopšte ljudi jedu premalo. Ali, vredi razmisliti koju vrstu voća jedemo i koju količinu jer nije sve voće jednako bogato šećerom – kazao je Lekutat.

Banane, jabuke, šljive imaju mnogo više šećera od pomorandži ili šumskog voća, objašnjavaju nutricionisti. Oni preporučuju pet porcija voća i povrća na dan. Povrće pritom ima prioritet. Na primer, dva komada voća, tri povrća.

Takođe, nije nevažno ni kako se voće konzumira. Sveže je bolje od procesuiranog, napominje Lekutat te dodaje da je u voćnom soku voće visoke koncentracije i brže dospeva u krvotok. Zbog toga on nije pobornik pomorandžinog soka ujutro.

Mnogi stručnjaci nisu oduševljeni ni „smutijima“.

– Kad pogledate sve sastojke, verovatno ne biste pojeli toliku količinu voća u jednom obroku. Ali, u tečnom obliku to se dogodi vrlo brzo – kažu nutricionisti.

Znači li to da treba odustati od „orange đusa“ ili „smutija“ za doručak? Odgovor je ponovo, ne.

Drugim rečima, konzumiranje voća treba prilagoditi životnom stilu. Ko želi započeti dan sokom od narandže, mora i vežbati kako bi potrošio uneseni šećer, prenose mediji.