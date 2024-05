Stručnjak otkriva: Šta će se desiti ako jedete slatkiše pre spavanja

Mnogi ljudi uživaju u desertu nakon obroka, ali večernje uživanje u slatkišima može podstaći vašu želju za dodatnim količinama šećera pre spavanja.

Konzumiranje dosta šećera uveliko je povezano s hroničnom upalom, koja je povezana s brojnim zdravstvenim stanjima poput srčanih bolesti, gojaznosti, raka i dijabetesa. Takođe, upala je povezana s apnejom za vreme spavanja. Ako imate apneju, nakratko ćete prestati da dišete tokom sna jer su vam disajni putevi blokirani.

Neurolog Brendon R. Piters navodi kako šećer može da izazove upalu tkiva koja se nalaze u ustima i grlu, uzrokujući dalje oticanje i povećanu proizvodnju sluzi.

Iako mnogi misle da vas konzumacija šećera pre spavanja održava budnost i dovodi do hiperaktivnosti, malo je dokaza koji upućuju na to da je to istina. Kako navode na Academy of Nutrition and Dietetics, ideja da jedenje šećera dovodi do hiperaktivnosti kod dece, potiče iz jedne studije iz sedamdesetih godina prošlog veka.

Ali, u godinama koje su usledile, druge veće nisu uspele da dokažu da postoji veza između šećera i hiperaktivnosti. Ipak, rafinisani šećeri brzo podižu nivo šećera u krvi, što može izazvati osećaj navale energije i otežati spavanje.

Opet, postoji ograničeno istraživanje o tome kako konzumacija šećera neposredno pre spavanja utiče i na vašu težinu. Međutim, poznato je da se višak šećera skladišti u masnim ćelijama.

Takođe, poznato je da dok ste budni vaše telo može da koristi taj šećer za energiju, ali noću kada se malo ili nimalo ne bavite fizičkom aktivnošću, previše šećera može biti problematično. Noću dok spavamo, ne sagorevamo šećer, pa je verovatnije da će to dovesti do skladištenja masti i gojenja, prenosi Blic žena.

