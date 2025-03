Superhrana za srce: Sprečite infarkt uz ovu ukusnu grickalicu

Volite grickalice? Nova studija kaže da bi ova zamena grickalica mogla održati vaše srce zdravim i zaštititi vas od srčanih bolesti.

Tražite lak način da poboljšate zdravlje srca? Umesto da zgrabite čips ili kolačiće, pokušajte da posegnete za šakom pekan oraha. Nedavna studija sa Univerziteta Penn State otkrila je da zamena uobičajene užine pekanima može smanjiti holesterol i poboljšati ukupan kvalitet ishrane, dva ključna faktora za zdravije srce.

Moć pecana

Iako su bademi i orasi dugo bili hvaljeni zbog svojih prednosti koje su pogodne za srce, pekani nisu toliko proučavani, međutim, istraživači u Penn State-u su odlučili da to promene ispitujući kako svakodnevna konzumacija oraha utiče na odrasle osobe koje imaju rizik od srčanih problema. Studija, finansirana od strane Američkog saveta za pecan i objavljena u The American Journal of Clinical Nutrition, istakla je kako jednostavno podešavanje ishrane može doneti značajne kardiovaskularne koristi.

Studija o uticaju na zdravlje srca

Istraživački tim je regrutovao 138 odraslih osoba sa najmanje jednim faktorom rizika za metabolički sindrom – klaster stanja, uključujući visok krvni pritisak, visok šećer u krvi, višak masnoće na stomaku i loš nivo holesterola, koji povećavaju rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa tipa 2.

Učesnici su bili podeljeni u dve grupe: jedna je zamenila svoje uobičajene grickalice sa dve unce pekana dnevno, dok je druga nastavila sa redovnim navikama u ishrani. Posle 12 nedelja, rezultati su bili jasni: pekan je imao pozitivan uticaj na zdravlje srca.

Ključni benefiti:

1. Poboljšani nivoi holesterola

Učesnici koji su jeli pekan pekan primetili su značajno smanjenje nivoa holesterola:

Ukupni holesterol je opao za 8 poena

LDL („loš“) holesterol je smanjen za 7 poena

Trigliceridi, vrsta masti u krvi, pali su za 16 poena

Iako ovi brojevi mogu izgledati mali, oni doprinose značajnim poboljšanjima zdravlja srca tokom vremena.

2. Poboljšan kvalitet ishrane

Koristeći Indeks zdrave ishrane-2020, koji meri pridržavanje američkih smernica za ishranu, istraživači su otkrili da se ocena kvaliteta ishrane grupe pekana poboljšala za 9 poena – što je povećanje od 17% u odnosu na kontrolnu grupu. Promena je pripisana pecanima koji su zamenili nezdrave grickalice prepune rafinisanih ugljenih hidrata, dodatog šećera i nezdravih masti.

3. Bolji unos hranljivih materija

Uključujući pekane, učesnici su konzumirali više masti, vlakana, proteina, vitamina i minerala za srce. Promena je takođe dovela do povećanog unosa biljnih proteina i morskih plodova, koji često nedostaju u američkoj ishrani.7

Ograničenja

Dok su se pekani pokazali kao užina dobra za srce, oni zaista sadrže kalorije – oko 200 kalorija po šaci. Uprkos tome što su istraživači savetovali učesnike da zamene, a ne dodaju, pekan u svoju ishranu, oni u grupi pekana dobijali su u proseku 1,5 funti tokom 12 nedelja.

Ovo sugeriše da neki učesnici nisu u potpunosti zamenili svoje uobičajene grickalice, već su umesto toga konzumirali dodatne kalorije. Pored toga, istraživači su se nadali da će videti poboljšanja u funkciji krvnih sudova, što je korist primećena u prethodnim studijama orašastih plodova, ali ova studija nije pokazala te rezultate.

Zašto je ovo važno

Amerikanci dobijaju otprilike 20% dnevnih kalorija iz grickalica, od kojih mnoge nude malu ili nikakvu nutritivnu vrednost. Ako bi više ljudi zamenilo ultra-obrađene grickalice za opcije bogate hranljivim sastojcima poput pekana, koristi za javno zdravlje mogle bi biti značajne.

Pekan orasi mogu biti ukusna i za srce zdrava užina, posebno kada zamenjuju manje hranljive opcije poput čipsa i kolačića. Njihova sposobnost da snize holesterol i poboljšaju kvalitet ishrane čini ih vrednim dodatkom uravnoteženom planu ishrane.

Samo zapamtite da pazite na veličinu porcija da biste izbegli neželjeno povećanje telesne težine. Dakle, sledeći put kada posegnete za užinom, razmislite o tome da uzmete šaku pekana. Vaše srce će vam biti zahvalno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com