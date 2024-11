Svaki dan činimo ove greške, a povećavaju šećer u krvi do plafona: Nikad nećete ni pretpostaviti šta je u pitanju

Praćenje nivoa šećera u krvi ključno je ne samo za osobe koje već imaju probleme sa njim, već i za sve ostale kako bi izbegli potencijalne probleme. Naizgled bezopasne svakodnevne navike mogu doprineti povećanju šećera u krvi, što može dovesti do pada energije, pojačanog osećaja gladi, a dugoročno čak i do razvoja insulinske rezistencije i drugih metaboličkih smetnji, prenosi danas.rs.

Iako mnogi veruju da su skokovi šećera u krvi rezultat velikih grešaka, često su to upravo sitnice koje radimo svakodnevno. Stručnjaci, lekar dr. Edmond Hakimi i nutricionistkinja Trista Best, otkrivaju četiri iznenađujuće greške koje ljudi često prave, a koje mogu uticati na povećanje nivoa šećera u krvi.

1. Nedostatak sna

Nedovoljno sna može negativno uticati na regulaciju šećera u krvi. Naime, manjak sna smanjuje osetljivost na insulin, što znači da ćelije slabije reaguju na ovaj hormon, što dovodi do povećanja nivoa šećera. Takođe, kada ne spavamo dovoljno, telo luči više kortizola, hormona stresa, što dodatno povisuje šećer u krvi. Loš san otežava stabilizaciju nivoa šećera i ometa njegovu regulaciju.

2. Preskakanje obroka

Iako se može činiti da preskakanje obroka neće imati negativne posledice, to često izaziva nagle promene u nivou šećera u krvi. Prvo dolazi do pada šećera, a zatim telo oslobađa skladištenu glukozu kako bi nadoknadilo manjak, što dovodi do naglog porasta šećera. Ako potom pojedemo obrok bogat ugljenim hidratima, šećer u krvi naglo raste, što može stvoriti ciklus koji opterećuje organizam.

3. Nedovoljna fizička aktivnost

Sedički način života može povećati nivo šećera u krvi, jer telo ne sagoreva glukozu efikasno. Fizička aktivnost povećava osetljivost na insulin, čineći ćelije sposobnijim da koriste glukozu kao energiju. Kada nismo aktivni, posebno nakon jela, šećer u krvi ostaje povišen duže, što stvara dodatni pritisak na insulin i otežava stabilizaciju nivoa šećera.

4. Konzumacija hrane sa visokim glikemijskim indeksom

Namirnice koje brzo podižu nivo šećera u krvi, poput belog hleba, grickalica i prerađenih žitarica, mogu izazvati nagle skokove glukoze. Ove namirnice brzo se razgrađuju u glukozu, što izaziva brzi porast šećera u krvi. Telo potom luči insulin kako bi smanjilo nivo šećera, ali to može uzrokovati brzi pad glukoze, što kasnije izaziva porast hormona stresa poput kortizola i adrenalina, koji mogu ometati san.

Svi ovi faktori mogu doprineti nestabilnom nivou šećera u krvi, pa je važno obratiti pažnju na ove navike kako bismo izbegli moguće posledice po zdravlje.

