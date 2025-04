Svako veče jela šaku kikirikija: Evo šta joj se desilo sa telom i zdravljem

Mnogi tvrde i da kikiriki može da doprinese rastu grudi i u poznijim godinama

Kikiriki je jedna od nutritivno najbogatijih namirnica koja vam čak može produžiti život.

Kikiriki je bogat zdravim mastima, proteinima, vlaknima, a sadrži i više od 25 esencijalnih nutrijenata, počevši od vitamina B i esencijalnih aminokiselina do minerala poput magnezijuma, fosfora i kalijuma. Studije su pokazale da bioaktivni spojevi koje sadrži kikiriki pomažu u zdravlju srca, a imaju i brojne druge dobrobiti za ljudski organizam.

Masnoće u kikirikiju prvenstveno su mononezasićene i polinezasićene, a poznato je da obe pomažu u smanjenju rizika od srčanih bolesti. Zdravstvene institucije, uključujući American Heart Association, preporučuju da se jedu nezasićene masti umesto zasićenih masti koje se nalaze u hrani poput maslaca, punomasnih mlečnih proizvoda i masnog mesa.

Kikiriki je dugo proučavan u pogledu održavanja težine, baš zbog toga što ima puno kalorija i masti. Ipak, kikiriki ne utiče na rast kilograma, pa će vam zbog toga konzumiranje ove mahunarke pomoći u održavanju vitalnosti i sprečiće gojaznost.

Kikiriki se takođe naziva i “hranom za mozak“, jer sadrži vitamin B3 koji je odličan za funkciju mozga, kao i za poboljšanje memorije. U sebi sadrži i flavonoid koji se zove resveratrol, a koji može da poboljša protok krvi u mozgu za oko 30 odsto.

Ono što je takođe veoma važno je to što kikiriki sprečava bore i usporava proces starenja. On zapravo ima značajnu količinu vitamina C koji je neophodan za proizvodnju kolagena. U suštini, kolagen je važan da se zdravima održe tetive, hrskavice i koža. Dakle, konzumacija kikirikija poboljšava čvrstinu kože, kao i njenu elastičnost i svežinu.

Mnogi tvrde i da kikiriki može da doprinese rastu grudi i u poznijim godinama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com