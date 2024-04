Svakog jutra pre doručka pila je napitak od đumbira: Evo šta joj se desilo sa telom posle mesec dana

Rezultati su je izuzetno iznenadili

Meg Valter nikada ranije nije bila ljubiteljka đumbira. S vremena na vreme popila bi jednu flašicu napitka od đumbira kad bi osetila simptome prehlade ili bi uzela jedan đumbir u pokretu ako bi se osećala preumorno. Kako kaže, trebalo joj nešto više od uobičajene ovsene kaše.

Sve se to promenilo kada je pre nekoliko meseci surfujući internetom pronašla intervju s glumicom Anom Kendrik iz 2020. u časopisu Shape“.

„Pokreće me đumbir“, rekla je glumica u intervju.

„Bila sam u teškom stanju. Stalno umorna i kao da sam se ljuljala na ivici izgaranja. Budila sam se sa kijavicom i glavoboljom. Pitala sam se jesu li nju ‘čarobni’ sokovi đumbira zaista štitili od bolesti i održavali je u životu. I ja sam poželela da se nalivam napitkom od đumbira. Počela sam tako da uzimam doze đumbira“ rekla je Meg.

Počelo je, kaže, tako što je naručivala flašice napitka od đumbira tokom jedne porudžbine namirnica iz supermarketa. No, kada je izračunala koliko košta, počela je sama da pravi napitak kod kuće.

„Kad je moj partner shvatio šta se događa, insistirao je da ga napravimo sami. U početku sam se brinula da li će domaći napitak od đumbira imati isti sjajan ukus i glatku teksturu kao onaj kupljen u radnji. Međutim, pogrešila sam, jer i domaći je odličan. Partner je pronašao super jednostavan recept od tri sastojka koji, nakon što se dobro izmiksa i procedi, ima još bolji ukus“, ispričala je Meg.

„Svako jutro sam iz frižidera uzimala dozu od 25 ml. Ponekad bih to polako pijuckala na putu ka poslu, a nekad sam ispijala kao tekilu. Ima nešto u šotu đumbira zbog čega se odmah osećate zdravije. Bilo da je sve u mojoj glavi ili ne, sviđa mi se način na koji jedna doza trenutno čisti sinuse. Neću lagati, čašica đumbira može da ostavi za sobom vatreni osećaj u ustima, grlu i nosu, ali na dobar način“, nastavila je.

Ubrzo je počela da se oseća bolje, imala je više energije.

„Tokom prve nedelje počela sam da primećujem da sam puna energije i manje umorna tokom dana. Ranije mi je obično energija opadala sredinom poslepodneva. Bila sam iznenađena dugotrajnim učinkom jedne doze đumbira. Do kraja prvog meseca osećala sam se nekako nepobedivom, kao da ne mogu da se razbolim niti spavam loše.

Čak sam osetila da mi se raspoloženje popravilo kao rezultat povećanog nivoa energije“, otkrila je.

