Sve zdravstvene pogodnosti kafe

Nije na odmet znati…

Mnogima jedan od omiljenih napitaka, kafa, nije samo za jutarnji užitak i razbuđivanje. Mnogi ne znaju da, ukoliko se ograniči mleko i šećer, kafa zapravo ima mnogo dobrobiti po organizam.

– Osim što nas razbuđuje i daje energiju, kafa pruža brojne zdravstvene benefite, naravno ako se ne konzumira u prekomernim količinama – kaže nutricionistkinja Nataša Đukić i otkriva benefite kafe:

Smanjuje rizik od dijabetesa

Studije navode da su redovni konzumenti kafe, pod manjim rizikom da obole od dijabetesa „tipa 2“, ukoliko uzimaju najmanje četiri šolje kafe dnevno, a rizik se smanjuje do 50%-

Smanjuje rizik od karcinoma

Švedska studija iz 2008. godine navodi da uzimanje najmanje dve šolje kafe dnevno, smanjuje rizik od karcinoma dojke, endometrijuma, prostate i jetre, kao i onih povezanih sa gojaznošću, estrogenom i insulinom.

Ubrzavanje metabolizma

Kafa pomaže u održavanju ili u pojedinim slučajevima, gubitku težine. Studije iz osamdesetih godina objašnjavaju kako kofein stimuliše metabolizam.

Prevencija kamena u žuči

Istraživači sa Harvarda su pronašli da se kod žena koje su pile najmanje četiri šolje kafe dnevno, smanjuje rizik od ove pojave za čak 25%. Slična studija je potvrdila to isto i za muškarce.

Prevencija depresije

Žene koje su pile dve do tri šolje kafe dnevno, smanjile su rizik od depresije za 15%, a one koje su pile četiri – do 20%, po istraživanju Arhiva interne medicine iz 2011. godine.

Poboljšanje pamćenja

Kafa pomaže održavanju dugoročne i kratkoročne memorije. Studija radiološkog društva Severne Amerike iz 2005. godine je pokazala da konzumiranje dve šolje kafe dnevno, poboljšava kratkoročnu memoriju.

