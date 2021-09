Svi misle da u ovoj hrani nema mnogo šećera, ali istina je drugačija

Sladoled, kolači ili čokolada nisu jedini izvori šećera, a istraživanja pokazuju da 3 od 4 osobe unose veće količine od dnevno preporučenih doza.

Mnogi ljudi koji žele da kontrolišu nivo šećera u krvi i telesnu težinu nađu se neprijatno iznađeni kada shvate da neki dodatak za zdravu salatu sadrži velike količine šećera. Gotova jela i neke namirnice često su prepuni aditiva i šećera, na koji ne obraćamo pažnju sve dok se ne pojave neke zdravstvene tegobe. Dodani šećeri uzrokuju brzi porast šećera u krvi i niz metabolički štetnih reakcija. Visok unos dodatnog šećera može usloviti masnu jetru, rezistenciju na insulin, dijabetes tipa 2 i sistemske upale. Često su povezani sa prekomernom težinom i gojaznošću, opominju stručnjaci, prenosi portal e-klinika.

Tri od četiri osobe unose više šećera od dnevnih potreba

Preporučeni dnevni unos šećera je do 25 grama ili 6 kafenih kašičica. Neka istraživanja navode da 3 od 4 osobe unose veće količine šećera. Međutim, kao što se uobičajeno misli, sladoled, kolači ili čokolada nisu jedini izvori šećera. Prerađena hrana, koja je često slanog ili kiselog ukusa, čini 90 odsto izvora svih dodanih šećera, navodi naučna studija iz 2016.

Jogurt s ukusima

Jogurt je dobra namirnica, ali voćni jogurti su prepuni šećera. Čitajte sastav. Ako je šećer naveden kao jedan od prva tri dodatka, jogurt vratite na policu, savetuju stručnjak za ishranu osoba sa dijabetesom tipa 2. Za osobe sa nestabilnim šećerom, ali i za sve koji žele zdravo da se hrane, mnogo bolji je izbor običan jogurt u koji možete dodati namirnice po sopstvenom izboru. Cimet, sveže voće, pasirane bobice, prepečeni neslani orah i semenke odlični su dodaci koji pružaju aromu bez dodanog šećera, savetuju stručnjaci.

Gotove supe

Supe iz kesice mnogi doktori preporučuju kao pomoćno sredstvo kod niskog krvnog pritiska ili nekog stomačnog virusa. One su prepune soli, ali i šećera. Najviši nivo može se pronaći u supama na bazi paradajza, a neke kondenzovane sadrže i do 15 grama šećera u jednoj porciji. Proizvođači, na primer, dodaju šećer svim proizvodima na bazi paradajza kako bi smanjili kiselost i uravnotežili ukus.

Preliv za salatu

Salata je zdrav obrok koji se svima preporučuje, ipak, neki dodaci za salatu mogu za čas posla poremetiti nutritivne vrednosti ovog jela. Iako jedete krastavac, nećete smršati jer mnogi prelivi za salatu sadrže velike količine masti, i do 6 grama šećera po obroku. Prema nekim istraživanjima, lagane verzije bez masti imaju najviše dodanih šećera. Stručnjaci navode da mnogi proizvođači uklanjaju masti iz proizvoda i često dodaju više šećera kako bi zamenili aromu. Savet je da neke prelive zamenite humusom, sokom od limuna, pasiranim bobicama, običnim jogurtom.

Sos od paradajza

Umaci od paradajza su često brz način da se poboljša ukus jela, ali, oni mogu biti podmukli izvori šećera, koji se često, kako smo naveli, dodaje kako bi se smanjio kiseli ukus paradajza i održala svežina. Prirodni šećeri nisu problem, ali kukuruzni sirup i drugi dodatni šećeri – jesu. Pokušajte da pravite sos od gotovog paradajza, dodajete začine po želji, bez šećera.

Voćni sokovi

U ponudi je sve više sokova bez dodatnih šećera, ipak veliki deo napitaka od voća je prepun šećera. Proverite sokove na kojima je na listi sastojaka samo sok od voća. Većina stručnjaka savetuje, ipak, da maksimalno izbegavate sokove i preporučuje sveže voće kao mnogo bolji izbor vitamina.

Grickalice na bazi žitarica

Slatkiši na bazi žita i prirodnog meda koji se reklamiraju kao zdrave poslastice često su puni šećera. Neki brendovi sadrže do 11 grama šećera po pločici, a često se na listi sastojaka nalazi i belo brašno. Izbegavajte one u kojima je šećer naveden kao jedan od prva tri sastojka. Savet nutricionista za dijabetičare jeste da izbegavaju ove poslastice i da se radije odluče za orašasto voće.

Suvo voće

U prvi mah, mnogi bi pomislili da je suvo voće zdrav izbor, ali neke vrste suvog voća su pune šećera. Jedna šaka suvih brusnica, uz svoje prirodne šećere, može da sadrži do 27 grama šećera. Nivo šećera je veći u onom suvom voću koji ima prirodno veće količine šećera, kao što je grožđe, smokve, šljive, višnje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.