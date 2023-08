Svi znamo da je soda bikarbona korisna: Kako se pije i da li je zdravo uzimati je svakog dana?

Soda bikarbona se nalazi skoro u svakom domaćinstvu i njena je primena višestruka.

Koristiti se u kulinarstvu kao sredstvo za dizanje testa, kao dodatak ishrani u terapijama kod raznih oboljenja u lečenju (kao lek za prostatu ili lečenje urinarnih infekcija).

Međutim, kada je u pitanju upotreba sode bikarbone u medicinske svrhe ili kao dodatak ishrani, važno je slediti preporuke zdravstvenih stručnjaka i uzimati je samo u odgovarajućim količinama.

Kada se koristi kao antacid za ublažavanje gorušice ili žgaravice, soda bikarbona se obično razblažuje u vodi i pije kao rastvor. Uobičajena doza je obično ½ do 1 kašičica sode bikarbone rastvorene u 250 ml vode. Ipak, važno je napomenuti da se ne preporučuje često i dugotrajno uzimanje sode bikarbone kao antacida bez konsultacije sa zdravstvenim stručnjakom.

U slučaju učestalih simptoma gorušice ili žgaravice, važno je posetiti lekara radi dijagnoze i pravilnog upravljanja tim stanjima. Kada je u pitanju svakodnevna upotreba sode bikarbone kao dodatka ishrani, preporučljivo je konsultovati se sa zdravstvenim stručnjakom pre nego što započnete takvu praksu.

Svaka osoba može imati jedinstvene potrebe i specifične zdravstvene uslove koji mogu uticati na odgovarajuću dozu ili upotrebu sode bikarbone.

Uzimanje sode bikarbone svakog dana može imati neke potencijalne rizike. Preterana konzumacija sode bikarbone može dovesti do neravnoteže elektrolita u organizmu, kao i do povećanja nivoa natrijuma i bikarbonata u krvi. To može biti posebno problematično za osobe sa određenim zdravstvenim stanjima, kao što su visok krvni pritisak, zadržavanje tečnosti, bolesti bubrega ili poremećaji ravnoteže elektrolita. Takođe je važno napomenuti da soda bikarbona ne može rešiti osnovne probleme koji dovode do simptoma kao što su gorušica ili žgaravica.

Ako imate česte ili ozbiljne simptome, preporučljivo je potražiti medicinsku pomoć kako bi se identifikovali uzroci i pružilo odgovarajuće lečenje. Kao i kod svih dodataka ishrani, preporučuje se konsultacija sa zdravstvenim stručnjakom pre nego što započnete redovnu upotrebu sode bikarbone kako biste se informisali o pravilnoj dozi, potencijalnim rizicima i interakcijama sa drugim lekovima ili suplementima koje možda koristite.

Soda bikarbona kombinaciji sa limunom

Verovatno ste svi čuli da soda bikarbona i limun imaju više korisnih delovanja za organizam. Jedan od najvažnijih je svakako regulacija metabolizma, topljenje masti i mršavljenje. Sok od jednog limuna sa pola kafene kašičice soda bikarbone pomešan sa vodom pomoći će vam da izgubite višak kilograma.

Uzima se tri puta na dan a najbolje ga je uzimati uz redovnu i umerenu fizičku aktivnost. Ova kombinacija takože pomaže u čišćenju krvnih sudova. Još jedna bitna uloga ovog napitka je čišćenje jetre. Redovnom upotrebom rešićemo se masne jetre, a naš organizam će biti snabdeven vitaminom C i kalijumom. Soda-bikarbona i limun detoksikuju organizam, pomažu u čišćenju organizma ali i regulišu loš LDL holeterol. Ovaj napitak možete uzimati preventivno ali i u slučaju pojave određenih zdravstvenih problema.

Soda bikarbona kombinaciji sa medom

Kombinacija soda-bikarbone sa medom odlična je kao piling za kožu. Ovako pripremljena soda može se nanositi na kožu na opekotine i kao tretman za stare ožiljke. Nanošenjem na lice smanjićemo lučenje sebuma, pomaže kod seboroične masne kože. Može se nanositi i na kosu, usled pojave peruti i kod preteranog mašćenja kože glave i kose, piše zdravisimo.com.

