Tajni napitak koji topi kilograme: Leči želudac i creva, a sastojci su jeftini i svima dostupni

Nutricionistkinja Ivana otkriva tajni napitak koji pomaže da dovedemo liniju do savršenstva uz adekvatnu fizičku aktivnost i ishranu. Odličan je i za lečenje creva i želuca nakon teške hrane.

U svetu stalne potrage za zdravljem i vitkom linijom, pronalaženje efikasnih, prirodnih metoda za detoksikaciju i gubitak težine je od ključnog značaja.

Nutricionistkinja Ivana Šarčević otkrila je revolucionarni pristup koji obećava ne samo sagorevanje viška kilograma, već i dubinsko čišćenje i zdravlje creva i želuca. Koristeći samo lako dostupne i ekonomične sastojke, Ivana otkriva jednostavne tajne koje mogu transformisati vaše telo i podići nivo vaše energije.

Saznajte kako ova inovativna metoda može postati vaš ključ do optimalnog zdravlja i željene težine.

– Najbolje je jesti dosta voća i povrća. Sve sezonsko povrće je zapravo odlično, a posebno mladi kupus jer je lekovit. On će da nam zaleči ceo digestivni trakt, i creva i želudac. Borovnice su odlične za detoks. I ako su smrznute, odlično će delovati na probavni sistem i izbaciti otrove iz organizma. Takođe lubenica, sadrži visok procenat vode, idealna je za hidrataciju organizma. Takođe je bogata antioksidansima, poput likopena, koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja. – rekla je Ivana.

Uz voće i povrće, potrebno je dodati i neki izvor proteina ( kozji sir, parče mesa, recimo, piletinu, ćuretinu, belu morsku ribu ). Potaži su takođe sjajni, ali pripremljeni ispravno – da se ispasiraju i skuvaju na vatri do 80 stepeni. Uz takav jelovnik ćemo izbaciti masnoće iz tela, ali i doći do vitke linije – zaključila je nutricionistkinja.

