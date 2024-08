„Tihi ubica“ među namirnicama: U ovoj hrani ima više soli nego u čipsu

So koju redovno koristimo tokom obroka ne šteti toliko našem zdravlju, kao što to čini ona so skrivena u brojnim namirnica koje svakodnevno konzumiramo

Iz organizacije Action on Salt ističu kako je skrivena so u prerađenim namirnicama „tihi ubica“, jer s vremenom i u prekomernim količinama podiže krvni pritisak i može uzrokovati moždani ili srčani udar.

„Dobijali smo poruku da smanjimo unos soli pre 10-15 godina, ali nažalost opet je počela da se pojavljuje. U Ujedinjenom Kraljevstvu odrasli jedu oko 8,4 grama soli dnevno, oko 40 posto više od maksimalne preporučene granice od šest grama, što je količina koja stane na jednu kašičicu“, navodi nutricionistkinja Sonia Pombo.

Keks

Takozvani digestivni keksići koji se reklamiraju kao zdravija alternativa običnom keksu, zapravo imaju veliku količinu soli. Samo dva komada ovog keksa imaju približno istu količinu soli kao čips od 30 grama, što je oko 0, 44 grama soli. To bi značilo da keks i druge slične poslastice mogu da sadrže i mnogo više soli nego što mislimo.

Sir

So je neophodna u proizvodnji sira, ali mnogi proizvođači često koriste mnogo veće količine nego što je zaista potrebno. Ovo se posebno odnosi na tvrde sireve. Naime, 50 grama sira može sadržati više soli nego dve vrećice čipsa. Takođe, važno je istaći da su najslaniji sirevi biljnog porijekla.

Pahuljice za doručak

Slatke pahuljice za doručak takođe sadrže velike količine soli. Samo 50 grama ovih pahuljica ima više soli od jedne vrećice čipsa. Ako deca konzumiraju jednu porciju pahuljica, to bi značilo da unose više od jedne četvrtine preporučenog unosa.

Hleb

Hleb je namirnica koja se gotovo svakodnevno konzumira. Međutim, ako se odlučite za hleb iz supermarketa, koji može duže da traje, trebali biste znati da samo jedna kriška sadrži oko 0, 46 grama soli, što je opet više nego 30 grama čipsa.

Veganski burger

Sve popularniji veganski burger sadrži soli gotovo kao dve vrećice čipsa. Poput sireva biljnog podrekla, veganske zamene za meso često sadrže puno soli kako bi se poboljšao ukus. Važno je znati da prerađene namirnice biljnog porekla nisu nužno zdrave opcije.

Prelivi i umaci za salate

Dve porcije kečapa sadrže gotovo jednaku količinu soli kao vrećica čipsa. Jedna kašičica bezmasnog preliva za salatu sadrži oko 0,11 g soli. Međutim, kečap ipak ima najviše soli. Samo 15 grama sadrži 0,3 grama soli, a budući da ga uglavnom konzumirate uz hranu koja je takođe slana, verovatno ćete uneti mnogo veće količine soli od preporučenog dnevnog unosa.

