„Ubice“ bubrega: Stručnjaci otkrivaju koje tri namirnice treba izbaciti iz ishrane

Posle obilnih trpeza tokom praznika, mnogi ljudi se fokusiraju na ishranu kako bi očistili svoje telo od toksina i smršali, tako da je lako prevideti određene obrasce ishrane koji mogu biti štetni za telo — posebno za organe kao što su bubrezi. Stručnjaci kažu da zdravlje bubrega takođe zavisi od našeg načina života, uključujući dovoljno spavanja, zadržavanje hidratacije i umereno korišćenje lekova protiv bolova koji se prodaju bez recepta. Međutim, napominju i da postoje određene namirnice koje „uništavaju“ bubrege i koje svakako treba izbegavati ako želite da ih očuvate zdravim, piše BestLife.

Gazirana pića: U nedavnom video snimku objavljenom na TikTok-u, naturopatska doktorka Dženin Brauning izdvojila je tri specifične namirnice koje treba da smanjite ili potpuno izbacite iz svoje ishrane za zdravlje bubrega. Na prvom mestu ističe gazirana pića sa visokim sadržajem šećera. „Oni su bogati šećerom i fosforom, mineralom koji može biti posebno težak za vaše bubrege – posebno ako imate bolest bubrega“, upozorava Brauning u svom postu. Prema mišljenju stručnjaka, problem nije samo u sastojcima. Pića sa visokim sadržajem šećera mogu doprineti gojaznosti, što zauzvrat dovodi do osnovnih zdravstvenih problema kao što su hipertenzija i dijabetes, dva vodeća uzroka bolesti bubrega.

Suvomesnati proizvodi: Ne morate paziti samo na slatke proizvode ako želite zdrave bubrege. Sledeća stavka na listi Dženin Brauning je obrađeno meso poput šunke, salame i drugih uobičajenih namirnica za sendviče.

„Ta suhomesnati proizvodi i delikatesni proizvodi su veoma bogati solju i nitratima – a nitrati su loši za zdravlje bubrega“, kaže ona. Pored visokog sadržaja soli, visoko prerađeni proizvodi kao što su hladni naresci takođe sadrže aditive kao što su zasićene masti, rafinisani ugljeni hidrati i dodati šećeri, dok im nedostaju važne hranljive materije kao što su vlakna i proteini. Ako vam je teško da ih eliminišete iz ishrane, pokušajte da se držite proizvoda kao što su ćuretina i piletina i uvek birajte verzije koje imaju malo nitrata i malo soli.

Konzervirana hrana: Brauning kaže da konzervisana hrana ima sličan problem kao narezak, a to je prvenstveno visok sadržaj soli. „To nije prirodna so kao morska so bogata mineralima, to je obično jodizovana so koja se koristi za očuvanje hrane“, kaže Brauning. Kao i uvek, odabir konzervirane hrane sa malo soli kao što su supe, pasulj i povrće može smanjiti ovaj efekat. Takođe može pomoći da se hrana ocedi pre kuvanja ili jedenja, savetuju stručnjaci iz Medical News Today.

Kada je reč o zdravlju bubrega, izbegavanje određenih namirnica i zdrav način života su podjednako važni. Posebno, namirnice kao što su gazirana pića, suhomesnati proizvodi i konzervirana hrana mogu izazvati probleme zbog visokog sadržaja šećera i soli, što opterećuje bubrege. Ako ne možete da ih potpuno isečete, pokušajte da izaberete opcije sa niskim sadržajem soli i nitrata kad god je to moguće.

(Večernji list)

