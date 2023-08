Voda sa sodom bikarbonom je čest savet za mršavljenje, a sme li da se pije? Evo šta kažu stručnjaci

Soda bikarbona preporučuje se kod niza stanja i zdravstvenih problema, međutim, jedan od najpopularnijih saveta jeste da se pije razmućena u čaši vode.

Pa, da li soda bikarbona sme da se pije sa čašom vode?

Soda bikarbona je natrijum hidrogenkarbonat, beli prah rastvorljiv u vodi koji ima blaži slani i alkalni ukus, a zovu je još pekarska soda i bikarbonatna soda.

Kako piše medicinska platforma Healthline, ona se zaista dovodi u vezu s raznim promenama u telu ukoliko se pije razmućena u vodi, a u pitanju su sledeća stanja.

Može da pomogne u mršavljenju

Soda bikarbona može imati indirektan efekat podsticanje gubitka težine, uglavnom zbog tečnosti s kojom je mešate.

Jedna popularna opcija je mešanje sode bikarbone s jabukovim sirćetom, ali nedavne studije koje preporučuju ovo sirće za mršavljenje su ograničene.

Uglavnom se soda bikarbona razmuti u vodi, ponekad uz dodatak jabukovog sirćeta ili limunovog soka, a ono što je sigurno jeste da to može poboljšati nivo hidratacije i, samim tim, smanjiti osećaj gladi i apetit.

Zapravo je u čitavoj priči važnija voda, jer ne postoje studije koje tvrde da se mršavi od sode bikarbone.

Može da pomogne kod afti

Istraživanje čiji su nalazi objavljeni 2018. godine u magazinu Indian Journal of Dental Research pokazalo je da soda bikarbona rastvorena u vodi može da pomogne u snižavanju nivoa kiseline u usnoj duplji.

Takvo okruženje potom otežava rast bakterija, što može pomoći u procesu zarastanja, a isto istraživanje pokazalo je da sličan efekat ima slana voda.

Može da pomogne kod gorušice

Gorušica, poznata i kao refluks kiseline, predstavlja bolan osećaj peckanja u gornjem delu stomaka, koji se može proširiti sve do grla. Izaziva ga isticanje želudačne kiseline do jednjaka, a do toga može da dovede više faktora, uključujući konzumiranje masne ili začinjene hrane, gazirana pića, trudnoća itd.

Prema pisanju portala Healthline, soda bikarbona može da pomogne u tretiranju gorušice tako što neutrališe želudačnu kiselinu, a preporučuje se da se jedna kašičica (5 grama) sode bikarbone rastvori u čaši hladne vode i pije polako.

Međutim, istraživanja su dovela do rasprave o tome da li svaki sa simptomima gorušice ima visok nivo želudačne kiseline. Soda bikarbona ima visok sadržaj natrijuma, pa to treba imati u vidu ukoliko ograničavate unos ovog minerala, a dugotrajna primena ovog rastvora može dovesti do metaboličke alkaloze i srčanih problema.

Može da pomogne kod hronične bolesti bubrega

Bubrezi su od vitalnog značaja za opšte zdravlje, jer pomažu u uklanjanju viška otpada i vode iz krvi, dok istovremeno balansiraju važne minerale poput kalijuma, natrijuma i kalcijuma.

Iako je potrebno više istraživanja, Healthline ističe da uzimanje suplemenata natrijum bikarbonata može da poboljša funkciju bubrega i uspori napredovanje hronične bolesti bubrega, što je jedan od zaključaka i studije objavljene 2018. u magazinu Clinical Science.

Može da pomogne ako vežbate

Soda bikarbona je popularna među sportistima, a studija objavljena 2018. u medicinskom časopisu The Journal of the International Society of Sports Nutrition pokazala je da ona može pomoći da duže trenirate na samom vrhuncu treninga.

Tokom vežbi visokog intenziteta, vaše mišićne ćelije počinju da proizvode mlečnu kiselinu, koja je odgovorna za osećaj peckanja u mišićima za vreme treninga. Mlečna kiselina, takođe, snižava pH u ćelijama, čime potencijalno izaziva umor mišića, a studija objavljena 2016. u listu Sports Medicine pokazala je da soda bikarbona može da pomogne u odlaganju umora zbog visokog pH, čime omogućava da se duže vežba maksimalnim intenzitetom, piše Glossy.

