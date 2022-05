Zašto su dimljeni proizvodi štetni za organizam

Dimljeni proizvodi se ne smeju često koristiti jer sadrže mnogo masti i nitrata koji su štetni za organizam, smatra ruski nutricionista Elena Čedija.

„Konzumiranje dimljenog mesa i kobasica se maksimalno mora ograničiti i jesti tri do pet grama soli dnevno. Čak i ako čovek ne koristi so u ishrani, a ne vodi računa o unosu dimljenih proizvoda bogatih nitratima, on će uneti u organizam 20-25 grama soli dnevno“, rekla je doktorka.

Velika količina natrijuma koja se nalazi u dimljenim namirnicama nikome neće biti od koristi, ali je posebno štetna za ljude koji su bolesni.

„Kod bolesti digestivnog trakta, dimljeno meso dovodi do iritacije stomaka i jetre. Natrijum se ne preporučuje gojaznim osobama jer zadržava vodu, a voda usporava oksidaciju masti, što ne omogućava kvalitetnu borbu sa viškom kilograma. Pored toga, natrijum dodatno opterećuje kardiovaskularni sistem“, navela je ruska doktorka.

Dimljeni proizvodi mogu sadržati i kancerogene materije.

„Prilikom dimljenja proizvoda se koriste hemijski dodaci kako bi se ubrzao proces. U dimu ima kancerogenih materija koje mogu dovesti do razvoja onkoloških bolesti“, pojasnila je Čedija.

(Sputnjik)

