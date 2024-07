Žena je 2 meseca jela samo ovsenu kašu: Rezultat je šokirao, nije očekivala takvu promenu

Ako ste se ikada pitali kakvo je telo žene koja je 2 meseca jela ujutru ovsenu kašu, donosimo vam informaciju iz prve ruke, ali i mišljenje stručnog lica!

Doručak je vrlo bitan obrok, koji nije preporučljivo preskakati, jer ako nam to pređe u praksu, može loše uticati na naš organizam – ovo je najčešće mišljenje stručnih lica. Takođe, preporučljivo je da što raznovrsnije jedemo, ali jedna devojka je odlučila da napravi eksperiment sa svojim telom. Naime, dva meseca je ujutru jela samo ovsenu kažu, a rezultati su je baš iznenadili.

Šta je primetila i kako je eksperiment prošao?

„Već nakon nekoliko dana primetila sam da imam puno više energije… Za početak, priznajem – velika sam “zavisnica” od slatkiša! Moje gorivo za početak dana je šećer. Barem je bio do pre dva meseca. A onda sam odlučila da promenim životne i prehrambene navike.

Glavno pitanje koje mi se u tom trenutku nametnulo bilo je – A šta doručkovati? Želela sam nešto zdravo, ujedno i slatko.

Ovsena kaša mi se učinila kao odličan izbor s obzirom na to da je ovas žitarica najbogatija belančevinama. Kako sam odlučila da maksimalno smanjim unos ugljeno hidrata, informirala sam se o onima u zobi i saznala sam da sadrži “dobre” ugljeno hidrate čija je uloga uravnotežiti nivo šećera u krvi.

Tako ne dolazi do naglih skokova i padova nivoa šećera. Osim toga, otkrila sam i da ovas obiluje mineralima, vitaminima i aminokiselinama.

Kada sam bila već dobro informirana, započela sam svoju malu, jutarnju “revoluciju”. Postoje dve opcije kada su ovsene kaše u pitanju – domaća ili kupovna kaša. Prva opcija puno je zdravija jer uopšte ne mora da sadrži rafinirani šećer, dok je u kupovnoj varijanti šećer ipak prisutan. Ono što mi se najviše svidelo kod obe verzije je sigurno brzina pripreme. Ova kaša oduzima nešto više vremena jer ju je potrebno kuvati, a kupovnu je dovoljno samo preliti vrućom vodom. Više volim domaću kašu, ali ponekad sam je menjala kupovnom.

Nakon čokoladnih pahuljica, krofni, kroasana i različitih veštačkih šejkova, prvi put sam počela da doručkujem nešto što me stvarno držalo sitom do ručka. Posle ovsene kaše više nisam imala potrebu da “nešto grickam” do sledećeg obroka. To “nešto” obično je bilo nezdravo.

Evo što se dogodilo s mojih organizmom:

Već nakon nekoliko dana primetila sam da imam puno više energije. Moj “uspavani” metabolizam je napokon “živnuo”. A kako su nedelje prolazile, počela sam i da gubim kilograme. Ali, to ne mogu pripisati samo promeni doručka jer sam istovremeno promenila celokupnu ishranu. Zahvaljujući novom jelovniku izgubila sedam kilograma nakon dva meseca. I mnogo sam srećnija!“, zaključila je.

Sa druge strane, profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i specijalista medicine sporta dr Dejan Čubrilo ima potpuno drugačiji stav.

Ističe da ovsena kaša za doručak, koju većina nutricionista i lekara preporučuju, uopšte nije dobra ideja ukoliko želite da smršate.

– Ako svakog dana jedete ovsenu kašu, nema šanse da smršate. Za boga miloga, zašto morate da svako jutro jedete ovsenu kašu i to punu činiju? Pa to je trovanje šećerom, kaže dr Čubrilo i dodaje:

– Nakon toga ne smete uzeti sledeći ugljeni hidrat minimum 5-6 sati. Ako pojedete celu jabuku, što nikako ne savetujem jer je prepuna šećera, ma koliko da je zdrava i bogata raznim hranljivim sastojcima, a posle dva sata uzmete sir, to je sasvim OK. Poenta je da ne gladujete. Naučite koje su to doze i šta je najbolje za vas.

Smara da je najveća zabluda dan početi šećerom

– Nemojte to odmah ujutru. Nalivamo se sokovima… Možete da budete na autofagiji, onoj fagii, ovoj, vi ste sve zablokirali odmah. Potrebno je da prođe šest sati da bi počeo proces topljenja. Jaja, sir, kajmak, kiselo mleko, pa i čvarci, to sve može – kaže profesor.

Takođe, ne slaže se sa mišljenjem naših starih da je doručak treba da bude jako obilan.

– Doručak ne treba da bude preobilan, a ako osetite glad dva sata naklon obroka, uvek možete da odaberete manju količinu hrane koja će vas zasititi, ali ne i preopteretiti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.