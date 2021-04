Znakovi da bi trebalo da prestanete da jedete hleb

Od tosta i jaja za doručkom do kiflica uz večeru, hleb je važan deo obroka u brojnim domovima. U mnogim slučajevima hleb može da bude i zdrav deo vaše ishrane. Naime, određene vrste hleba od integralnih žitarica i vrste bogate proteinima mogu da pomognu u naporima da izgubite kilograme i smanjiti krvni pritisak, pokazale su studije.

Međutim, postoje neki ozbiljni pokazatelji da hleb nije dobar za vašu ishranu ili vaše zdravlje, a ovo su neki od znakova da bi trebalo da prestanete da ga jedete:

1. Gojite se

Ako primetite da broj na vašoj vagi neprestano raste, možda je vreme da smanjite unos hleba – naročito ako je beli hleb vaša omiljena vrsta. Prema studiji iz 2014. objavljenoj u BMC Public Healthu, konzumacija dve ili više kriške belog hleba dnevno bilo je značajno povezana s rizikom od prekomerne telesne težine ili gojaznosti pa je dobro poznato da ako želite da smršate, morate izbaciti beli hleb iz svoje ishrane.

2. Visok krvni pritisak

Bez obzira na to borite li se s hipertenzijom godinama ili ste tek nedavno utvrdili da vam je krvni pritisak povišen, izbacivanje hleba iz ishrane možda je najlakši način da te brojeve vratite na sigurno. Studija iz 2018. objavljena u časopisu Nutrients otkrila je da je konzumacija samo jednog komada belog hleba jednom ili više puta nedeljno povezana s povišenim krvnim pritiskom.

3. Grčevi u želucu

Ako ste primetili da vas želudac uvek boli nakon sendviča ili pojedene kiflice, to je dobar znak da je vreme da se odreknete hleba. Udruženje za celijakiju kaže da osobe sa ovim imunološkim stanjem koje pokreće gluten – često imaju jaku nadutost, bol, proliv i zatvor nakon što jedu hranu koja sadrži gluten, kao što ga sadrži i većina vrsta hleba.

4. Osip

Nemojte iznenadni osip odmah da pripišete dermatitisu. To bi mogao da bude znak i da morate da iz ishrane izbacite hleb. Prema Nacionalnom institutu za dijabetes i probavne i bubrežne bolesti, skoro 10% osoba s celijakijom razviće dermatitis herpetiformis, koji se obično javlja na leđima, zadnjici, laktovima, kolenima i temenu glave, iako time mogu biti pogođeni i drugi delovi tela.

5. Šećer u krvi

Ako vam je nedavno dijagnostifikovan dijabetes ili predijabetes, možda ćete želeti ponovo da razmislite o konzumaciju hleba. Mnogi komercijalno dostupni hlebovi bogati su rafinisanim šećerom, što može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za osobe čiji šećer u krvi nije adekvatno kontrolisan, piše Eat This, Not That.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.