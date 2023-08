Znamo koje povrće je najbolje za skidanje kilograma: Ne biste pogodili sami, ali je logično

Društvene mreže prepune su saveta kako smršati i raznih superbrzih, turbouspešnih dijeta. A ponekad je dobro, kao i u slučaju mršavljenja i zdrave ishrane, poslušati prestare savete koji potiču iz ere dok je Internet još bio u pelenama. Nutricionisti su konačno otkrili najbolje povrće za mršavljenje, a odgovor bi vas i te kako mogao iznenaditi.

Povrće daje volumen obrocima bez puno kalorija, a sadrži i zasitna vlakna, a oboje ih čini efikasnim alatom za mršavljenje. Takođe su prepuni esencijalnih nutrijenata i antioksidansa koji mogu smanjiti ili pomoći u upravljanju mnogim hroničnim bolestima, uključujući bolesti srca, rak i dijabetes. Pa, ipak nam je kultura ishrane uslovila da verujemo kako gubitak viška kilograma zahteva uskraćivanje i nedostatak ukusne, celovite hrane – stil ishrane koji je 100% neodrživ. Naravno, dijete mogu biti efikasne za kratkoročno mršavljenje, ali istraživanja pokazuju da većina ljudi ne odustaje od toga.

Na primer, meta-analiza iz 2020. godine, koja je uključivala 121 kliničko ispitivanje, otkrila je da je većina dijeta pomogla ispitanicima da izgube težinu u prvih šest meseci i poboljšaju određene zdravstvene tegobe, poput krvnog pritiska, bez obzira koju metodu su isprobali. Ali, taj gubitak težine nije trajao ni godinu dana.

Što se čini najboljim za dugoročni uspeh: Uvođenje malih promena koje možete održati, umesto pokušaja potpune promene ishrane. Dodavanje dodatne porcije povrća na svoj tanjir ili zamena visokokalorične hrane laganom povrtnom hranom dobri su primeri malih, ali održivih promena koje vam mogu pomoći da smršaviš. Sada se možda pitate postoji li to jedno povrće za kojim je apsolutno najbolje posegnuti?

Odgovor je sledeći: Povrće br. 1 za mršavljenje je ono koje ćete jesti! Da, dobro ste pročitala. Razmislite o tome: Jedini način da iskoristite sve zdravstvene prednosti povrća jeste da ga zaista jedete. Svako povrće ima nutritivnu vrednost (da, čak i ono skrobno poput krompira), pa nema potrebe ulaziti u detalje i sorte i razbijati glavu koje bi povrće moglo da bude bolje od drugog.

Zašto bi trebalo da jedemo povrće ako želimo da smršamo?

Istraživanja pokazuju da ljudi koji jedu puno povrća obično imaju manju težinu od onih koji ga ne jedu. Osim što pruža veliku i zadovoljavajuću gomilu hrane, povrće može zameniti drugu visokokaloričnu hranu. Istraživanja su otkrila da povećanje konzumacije povrća dovodi do smanjenja težine tokom vremena. A meta-analiza iz 2019. objavljena u časopisu ‘Advances in Nutrition’ zaključila je da su ljudi koji su jeli više povrća imali 22% manje šanse da će se dugoročno ugoje (do 12 godina u nekim od uključenih istraživanja!). Oni koji su jeli oko tri do četiri porcije (200 do 300 grama) povrća dnevno imali su najmanji rizik od prekomerne težine i gojaznosti, prenosi Miss7.

Vlakna u povrću mogu pomoći pri mršavljenju na nekoliko različitih načina. Vlakna su hranjiva materija i pomažu vam da se zasitite, ali budući da nisu probavljiva, ne sadrže kalorije. Takođe se polako kreću kroz probavni trakt i podstiču otpuštanje hormona sitosti poput GLP-1 i peptid YY, tako da se nakon obroka duže osećate zadovoljno i sita. Konačno, vlakna u povrću uzrokuju postupniji i niži odgovor insulina koji takođe stabilizuje vaš apetit.

Jedite povrće koje volite

Budući da skoro svako povrće ima svoje prednosti, odlučite se za ono u kojem uživate. A ako više volite svoje povrće s malo maslaca, kremastim umakom, sirom, prelivom ili drugom ne baš zdravom masnoćom, razmislite o tome da ih dodate. Da, dobro ste pročitala. Stavljanje masnoće na povrće – ne tonu, ali malo, tvrde stručnjaci – može biti sjajan način da poboljšate ili nadopunite ukus. Mršavljenje je uspešno samo ako dugoročno možete zadržati svoje zdrave prehrambene navike, a niko ne želi da jede dosadno povrće zauvek!

Osim toga, postoje dokazi da dobrobiti konzumiranja više povrća nadmašuju sve negativne efekte konzumacije malo maslaca ili sira. Zapravo, dodavanje izvora masti može pomoći vašem telu da apsorbuje vitamine iz povrća poput vitamina A, E, C i K.

U ljudskoj je prirodi takođe činjenica da pri odabiru hrane daje prednost ukusu ispred ‘zdravosti’. Istraživanje sprovedeno na 130.000 studenata, objavljeno u ‘Psychological Science’, otkrilo je da je dodavanje etiketa usmerenih na ukus jelima od povrća, umesto onih usmerenih na zdravlje, povećalo količinu za kojom su ljudi posegnuli za 29%. Mali pomak u načinu razmišljanja sa „moram jesti povrće jer je dobro za mene“ na „ovo povrće je ukusno“ mogao bi povećati verovatnoću da ćete ga pojesti.

Zaključak je, dakle, da je najbolje povrće koje će vam pomoći da postignete svoje ciljeve mršavljenja i poboljšati svoje celokupno zdravlje je ono koje ćete zaista pojesti. Budući da je punjenje barem polovine svog tanjira povrćem izvrstan alat za mršavljenje, fokusiranje na konzumaciju raznovrsnog povrća izvrstan je način da ga učinite privlačnijim i održivijim. Nemojte se plašiti da upotrebite malo maslaca ili preliva na tom povrću kako bi ga učinili ukusnim!

