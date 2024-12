Znate li koliko minuta života izgubite svaki put kad pojedete hotdog ili popijete gazirani sok?

Iako je brza hrana primamljiva, da li vredi izgubiti dragocene trenutke svog života? Nutricionista Luis Alberto Zamora otkrio je kako nezdrava hrana utiče na očekivani životni vek u televizijskom segmentu o ultra-prerađenoj hrani. On se pozvao na studiju istraživača sa Univerziteta u Mičigenu, koji su tačno izračunali koliko vremena popularna hrana oduzima čovekov život, piše Dejli mejl.

Zamora je rekao da je studija pokazala da vas hot dog košta u proseku 36 minuta, a ako uz njega popijete gazirani sok, oduzimate još 12 minuta života. Istraživanje nije donelo samo loše vesti jer su naučnici takođe otkrili da jedenje određenih vrsta ribe može dodati 10 minuta vašem životu. Studija je rangirala više od 5.800 američkih namirnica i utvrdila njihove zdravstvene troškove analizirajući ih na osnovu njihovih aditiva i mikro- i makronutrijenata, kao što su masti, kalorije i šećer. Dok je utvrđeno da mnoga omiljena hrana poput hot-dogova, pice i putera skraćuje životni vek, hrana poput voća, povrća, pa čak i sendviča sa puterom od kikirikija i džemom, pomaže da se produži životni vek.

Istraživači su takođe otkrili da za svakih 10 odsto dnevnih kalorija iz voća i povrća umesto govedine i prerađenog mesa, neko može da produži svoj životni vek za oko 48 minuta. „Hitnost promena u ishrani za poboljšanje ljudskog zdravlja je jasna. Naši nalazi pokazuju da male, ciljane zamene nude izvodljivu i moćnu strategiju za postizanje značajnih zdravstvenih i ekoloških koristi bez potrebe za dramatičnim promenama u ishrani“, rekao je dr. Olivije Žolije, šef istraživanja. Brojne studije su otkrile vezu između ishrane koja uključuje ultra-prerađenu hranu i više od 30 stanja, uključujući više vrsta raka i ranu smrt.

Hrana analizirana u studiji se kretala od prerađenog mesa i slatkiša do zdravijih jela poput ribe i povrća. Studija Univerziteta u Mičigenu pokazala je da su viršle najgora hrana, a zatim suvomesnati proizvodi poput pršute, koji vas mogu koštati 24 minuta života. Jaja i sendviči za doručak su na trećem mestu, svaki skraćuje zdrav životni vek osobe za 13,6 minuta. Naročito viršle nose veći rizik od skraćivanja života jer sadrže nitrite i nitrate, koji su konzervansi. Međutim, telo ih može pretvoriti u supstancu koja je povezana sa rakom debelog creva nakon što se konzumira.

Takođe su bogati šećerom i mastima, što može biti faktor rizika za dijabetes. I slanina, koja vam oduzima šest minuta života, i čizburgeri, za koje je potrebno devet, takođe mogu povećati rizik od rane smrti jer sadrže crveno ili prerađeno meso. Neke studije povezuju ove sastojke sa rakom. Pljeskavice se takođe mogu pržiti na biljnom ulju koje može da sadrži jedinjenja poput aldehida koja povećavaju rizik od raka. Takođe je postojala zabrinutost zbog zaslađivača kao što je aspartam koji se koristi u gaziranim napicima bez šećera koji vam oduzimaju 12 minuta od života nakon što su studije na životinjama pokazale da visoke koncentracije povećavaju rizik od raka. Međutim, naučnici tek treba da dokažu vezu kod ljudi.

S druge strane, pokazalo se da prelazak na biljnu ishranu i izbegavanje crvenog i prerađenog mesa produžava životni vek, kao i smanjuje rizik od raka i drugih bolesti. Istraživači su otkrili da je sendvič sa puterom od kikirikija i džemom najbolja hrana za dodavanje zdravih godina vašem životu, jer takav sendvič produžava vaš zdrav životni vek za 32 minuta. Orašasti plodovi i semenke su na drugom mestu sa 24 minuta produžetka, a voće je bilo treće sa plus 10 minuta. Dr. Žolije je naveo da je sendvič sa puterom od kikirikija i džemom zauzeo prvo mesto zbog putera od kikirikija. „Kada radimo analizu, onda ne vidimo nužno sve efekte bilo koje hrane na BMI, ali sendvič sa puterom od kikirikija i džemom je koristan zbog kikirikija. To je zapravo razlog, a ne džem. I hleb verovatno je neutralan, iako je, ako je hleb od celog zrna, malo bolji“, zaključio je on.

(Večernji list)

