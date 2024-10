Znate li šta se dešava u organizmu kada popijete 1 čašu kuvanog paradajza? Posebno je važno za muškarce

Kuvani paradajz sok čuva naše ćelije, a i muškarce od raka prostate

Paradajz sadrži jedinjenje koje ne dozvoljava oštećenje ljudskih ćelija, a posebno je važno za muškarce, jer ih čuva od raka prostate

Paradajz, zbog semena spada u kategoriju voća, prepun je hranljivih materija a njihova korist je još veća kada se kuva.

Kuvani paradajz sok ili sok od svežeg paradajza – izbor je koji nam možda otežava činjenica po kojoj što više kuvamo hranu, više uništavamo njene hranljive materije, dok je sve sveže uvek najbolje. Međutim, u slučaju paradajza situacija je malo obrnuta. Naime, količina nekih hranljivih sastojaka se povećava kada kuvamo paradajz, dok se drugih smanjuje.

Kuvani paradajz sok sadrži obilje likopena

Istraživači sa Cornell University u svojoj studiji kuvali su paradajz i otkrili da se sadržaj vitamina C smanjuje kako se vreme kuvanja povećava. Paradajz kuvan 2 minuta imao je 10 odsto manje vitamina C od nekuvanog, svežeg soka paradajza, dok je paradajz kuvan 30 minuta imao 29 procenata manje vitamina C. Ali, obrnuta situacija bila je za sadržaj likopena u paradajzu. Posle 2 minuta kuvani paradajz sok imao je 54 odsto više likopena, a posle 30 minuta – čak 164 procenata više. Istraživači navode da ove studije, nikada nije bilo informacija koje bi ukazivale na hranljivu materiju koja je postajala moćnija kada se hrana kuva.

Naravno, kuvanje nije jedini mogući faktor koji utiče na hranljive materije. Takođe, vitamin C u paradjazu može da se uništi tokom pripreme, kao što je priprema pirea i seckanje. Kako biste smanjili taj uticaj na vitamin C, najbolje je da dodate paradajz pred kraj procesa kuvanja. Nutricionisti poručuju da se zbog ovoga ne treba previše opterećivati, jer ako treba da napravimo pire, iseckamo ili kuvamo paradajz, i dalje ćemo dobiti „tone“ antioksidansa likopena, koji naučna istraživanje dovode u vezu sa sa smanjenjem rizikom od raka, srčanih bolesti i pogoršanja vida.

Paradajz sok može za snizi nivo LDL ili lošeg holesterola

Dr Michael Mosley u svojoj knjizi Just One Thing izučavao je zašto neko voće ima takvu snagu za održanje zdravlja i vitalnosti čoveka. Paradajz, kako navodi, zbog semena spada u kategoriju voća, prepun je hranljivih materija a njihova korist je još veća kada se kuva. Pomaže u smanjenju nivoa masti u krvi, bržem vremenu oporavka posle vežbanja, zdravijoj koži i smanjenom riziku od raka. Dr Mosley ističe da su istraživanja pokazala da ispijanje soka od paradajza pomaže u oporavku mišića nakon vežbanja. Osim vitaminom C i likopenom paradajz je bogat kalijumom i folnom kiselinom.

U 6 odvojenih studija, otkriveno je da pijenje jedne do jedne i po šolje soka od paradajza dnevno tokom 6 nedelja smanjuje nivoe LDL ili „lošeg holesterola“ i povećava nivoe HDL ili „dobrog holesterola“, što znači da bi rizik od kardiovaskularnih bolesti potencijalno mogao da bude smanjen.

Takođe se pokazalo da paradajz sok pomaže u oporavku mišića nakon vežbanja. Studija grčkih naučnika pokazala je da su sportisti nakon napornog vežbanja uzimali energetski napitak ili sok od paradajza. Kod onih koji su pili sok od paradajza mišići su se brže oporavljali i imali su smanjene markere upale u krvi.

Kuvani paradajz sok čuva naše ćelije, a i muškarce od raka prostate

Likopen je antioksidans kojeg najviše ima u kuvanom paradjiz soku a pomaže telu da se bori protiv „slobodnih radikala“ – jedinjenja koje napadaju i oštećuju ćelije u telu. Likopen je još efikasniji kada se paradajz kuva jer toplota razbija debele ćelijske zidove ploda i čini likopen dostupnijim telu.

Likopen u kuvanom paradajz soku može da pomogne u prevenciji raka prostate. Bilo je nekoliko eksperimenata koji su merili efekte paradajz soka i paste na rak prostate, koji je u zapadnom svetu drugi najveći uzrok smrti među muškarcima.

Profesor Richard van Breemen sa Oregon State University prvi je primetio potencijal likopena nakon što je analizirao istraživanja urologa. Došao je do saznanja da muškarci koji su unosili najviše likopena u obliku kuvanog paradajz soka, pirea od paradajza ili preko svežeg paradajza imali su najmanju incidencu raka prostate.

Zašto je paradajz preporučljivo jesti tokom zime?

U eksperimentima profesora van Breemana, grupa muškaraca sa rizikom od raka prostate unosila je likopen kroz hranu u tokom tri nedelje. Nakon tog perioda uočeno je povećanje nivoa likopena u krvi i prostati i smanjenje oksidativnog stresa (oštećenja ćelije i DNK koje može dovesti do raka). Podaci istraživanja takođe ukazuju da bi likopen mogao da bude od koristi ženama koje imaju rak dojke.

