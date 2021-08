Znate li šta se događa s vašim telom kad prestanete da pijete kafu

Zdravstveni stručnjaci otkrili su šest promena koje se događaju vašem telu kad prestanete da pijete kafu. Grupe lekara, stomatologa i nutricionista zajedno su pokazale da prestanak ili smanjenje unosa kofeina može poboljšati vaš san, energiju, hidrataciju i mentalno zdravlje, dok je negativna posledica samo jedna.

Počećete da osećate anksioznost

Ako telo postane zavisno od kofeina, njegovo uklanjanje može uzrokovati simptome anksioznosti koji obično počinju 12 do 24 sata nakon vaše poslednje šoljice, piše Dejli Mejl. To je zbog iznenadne odsutnosti adrenalina i dopamina, hormona koji se nalaze u kofeinu i deluju kao prirodni stimulansi kako bi vas održali budnim. Stručnjaci kažu da telu treba nekoliko dana da se prilagodi novom stanju, ali kad se to dogodi, pozitivni efekti će se sve više pojačati.

Spavaćete bolje i osećati se odmornije

Studije objavljene u Journal of Clinical Sleep Medicine otkrile su da ispijanje kafe čak šest sati pre spavanja može značajno da poremeti ciklus spavanja te noći. Stručnjaci kažu da prestanak unosa kafe ili ograničenje unosa nakon 10 ili 11 sati može poboljšati kvalitet sna jer daje telu vreme da se vrati u svoje prirodno stanje mirovanja, dopuštajući hormonima za spavanje da rade kako bi trebalo.

Vaša glava će se osećati bistrije

Glavobolja je jedan od najčešće prijavljenih simptoma prestanka unosa kofeina, ali kad pređete početnu poteškoću, glava će vam biti jasnija i bez bolova. Kofein uzrokuje stezanje krvnih sudova u mozgu, usporavajući protok krvi za čak 27 posto. Prestankom unosa ili smanjenim unosom ti krvni sudovi se šire, povećavajući cirkulaciju u mozgu.

Zubi će izgledati svetlije

Kafa je vrlo kisela, što znači da nagriza zubnu gleđ i boji zube svakim gutljajem. Stomatolozi kažu da prestankom unosa kofeina možete zaštititi svoje zube od dalje erozije koja dovodi do svetlijeg i beljeg osmeha. Kofein takođe isušuje usta što smanjuje prisutnost pljuvačke, ključne odbrane od rasta bakterija koje uzrokuju karijes. Smanjivanje unosa će tako vaša usta učiniti zdravijim mestom.

Pritisak će vam pasti

Istraživanja su pokazala da je kafa vazokonstriktor, materija koja sužava krvne sudove. Ispijanje samo jedne šoljice dnevno povišava krvni pritisak, jer tera vaše telo da radi više kako bi zadržalo dotok krvi u vitalne organe. Uklanjanjem ili čak smanjenjem unosa smanjićete deo tog pritiska, uzrokujući pad krvnog pritiska.

Vaša energija i hidratacija će se poboljšati

Kofein je diuretik, što znači da prisiljava bubrege da rade više na čišćenju krvi. Organi reaguju na udar kofeina izvlačeći dodatnu vodu iz krvotoka i šalju je u bešiku na odlaganje, tvrde stručnjaci. U zavisnosti od toga koliko vode i druge tečnosti konzumirate tokom dana, kafa može dovesti do hronične dehidracije, što će vas učiniti neraspoloženima i umornima. Smanjivanje unosa omogućuje telu zadržavanje vode koja mu je potrebna za funkcionisanje, umesto da je ispire.

