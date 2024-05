Znatno skuplja od obične: Da li je himalajska so, zapravo, prevara?

Često čujemo da je kvalitetnija i zdravija himalajska so od obične, kuhinjske soli. Da li je to zaista tako?

Naime, ružičasta himalajska so ima nešto veću količinu minerala u tragovima, i zato je i postala popularna.

Dolazi iz rudnika soli Kevra koji se nalazi u blizini Himalaja u Pakistanu. Prirodni proces berbe soli omogućuje da „poseduje mnoge druge minerale i elemente u tragovima koji se ne nalaze u običnoj kuhinjskoj soli“, navode mnogobrojni izvori.

Iako je tačno da se u ružičastoj soli nalazi oko 84 različita minerala i elemenata u tragovima, što joj daje jedinstvenu boju i malo drugačiji ukus, samo 2 % soli sastoji se od ovih minerala, prenosi Medical News Today. To znači da je ružičasta himalajska so nutritivno slična običnoj. Dakle, zamenom verovatno nećete videti dodatne zdravstvene benefite.

Druga popularna tvrdnja je da je ružičasta himalajska so manje prerađena i „prirodnija“ od morske soli. Opet, to je donekle tačno, ali uticaj na vaše zdravlje je minimalan. Mnogobrojna istraživanja pokazuju da morska so često ima sredstva protiv zgrušnjavanja i gubi neke hranjive sastojke tokom procesa mlevenja, ali na taj način ima i manje nečistoća.

„To može napraviti malu razliku u smanjenju ukupne potrošnje soli, što je velika stvar“, kaže dijetetičar Rene Ficek, te dodaje:

„Što više soli pojedete, više tečnosti zadržavate i srcu je teže da radi na obradi te tečnosti, što može povećati krvni pritisak.“

Ali, koju so odabrati?

Međutim, trik je sad i u tome da ako sasvim izbegavate uobičajenu so, to može doneti probleme. Morska so je glavni prehrambeni izvor joda – a to je veoma važan mineral koji nedostaje himalajskoj soli. Jod nam je potreban da bi hormoni štitne žlezde i metabolizam pravilno funkcionisali. Dakle, ako trajno zamenimo morsku so za himalajsku, tada bi u ishranu trebalo dodati druge izvore joda – ribu, mlečne proizvode ili suplemente.

Ali, pre bilo kakvih naglih i velikih promena u načinu ishrane, uvek je važno razgovarati o tome sa svojim lekarom. Potrebno je posebno paziti na konzumiranje natrijuma zbog uticaja na zdravlje srca i bubrega. Preporučuje se, na primer, konzumiranje manje od 2.300 miligrama natrijuma dnevno.

Pa, iako je ružičasta himalajska sol lepa i ukusna, skupa je i ne sadrži jod. Suština je da pripazite na ukupno konzumiranje natrijuma i ne osećate se pod pritiskom da pređete na ružičastu himalajsku so radi zdravlja, a ako baš želite, možete je kombinovati sa standardnom morskom soli.

